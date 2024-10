Rio Grande do Sul Governo gaúcho criará Centros Regionais de Proteção e Defesa Civil para melhorar a gestão de catástrofes climáticas

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Conforme o governo, a medida integra uma série de projetos estruturantes incluídos no Plano Rio Grande, criado após as enchentes históricas. (Foto: Emater-Ascar/Divulgação)

O governo do Rio Grande do Sul criará Centros Regionais de Proteção e Defesa Civil em diferentes municípios do Estado com o objetivo de melhorar a gestão de catástrofes climáticas, fortalecendo as estruturas físicas das coordenadorias regionais da Defesa Civil.

A proposta integra uma série de projetos estruturantes incluídos no Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais das enchentes históricas.

No eixo da preparação, estão medidas para melhorar o mapeamento, os sistemas de monitoramento e alertas, o incremento da capacidade das forças de resposta e o Programa Estadual de Gestão de Riscos e Desastres, incluindo a melhoria das estruturas físicas e equipes da Defesa Civil.

A proposta de instalação dos Centros Regionais é colocar à disposição dos gestores municipais uma infraestrutura para situações críticas, com alta disponibilidade de recursos (diferentes sistemas operacionais) e redundância (em relação à energia e comunicação), onde seja possível, por exemplo, a instalação de um Gabinete de Crise. O espaço ofereceria capacidade para reunir diferentes recursos humanos, além de coordenação e articulação mais adequadas às instituições e profissionais envolvidos na prevenção, preparação e resposta aos desastres.

“A determinação do governador Eduardo Leite propiciará a criação de uma série de centros regionais da Defesa Civil, com prédios físicos e toda a estrutura necessária para a melhoria da capacidade da gestão dos desastres, utilizando-se de um espelhamento das informações da Sala de Situação e dos dados da nossa rede de monitoramento para a tomada de decisão”, explicou o vice-governador Gabriel Souza. “Também vamos reforçar o efetivo para que, a partir desses investimentos, possamos melhorar a prevenção e a resposta rápida aos eventos climáticos no Estado”, completou.

Estão sendo definidos os municípios que receberão essas estruturas, bem como o cronograma de trabalho para viabilizar as obras necessárias e a contratação das equipes. De acordo com Gabriel, a primeira cidade a receber um desses centros será Lajeado.

“Além dos centros, estamos avançando para a contratação e implementação da rede de radares e para o monitoramento hidrodinâmico [que auxilia na prevenção de cheias], além de outros projetos que irão melhorar nossa capacidade de proteger as pessoas”, disse o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Luciano Chaves Boeira.

2024-10-10