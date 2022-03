Rio Grande do Sul Governo gaúcho desobriga máscaras ao ar livre no Estado; medida valerá a partir de publicação do decreto

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

O decreto com a mudança será publicado nesta quarta (16), quando a norma passa a valer. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O decreto com a mudança será publicado nesta quarta (16), quando a norma passa a valer. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Gabinete de Crise do governo do Estado decidiu, nesta terça-feira (15), desobrigar o uso de máscaras em ambientes ao ar livre no Rio Grande do Sul. A permissão só valerá a partir da publicação do decreto, o que pode ocorrer até quarta-feira (16). Em espaços fechados, o acessório deve seguir obrigatório. O Executivo se manifestou pelo Twitter na tarde desta terça: O Gabinete de Crise para o Enfrentamento à Covid-19 no RS decidiu hoje (15/3) desobrigar o uso de máscaras em ambientes ao ar livre. A definição acolhe entendimento do Comitê Científico. O decreto com a mudança será publicado até amanhã, quando a norma passa a valer. — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) March 15, 2022

O Executivo seguiu recomendação do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia de Covid-19.

Ao menos 11 Estados brasileiros e o Distrito Federal já flexibilizaram suas regras de uso de máscaras de proteção respiratória, autorizando prefeituras locais a seguirem o mesmo caminho. Embora haja, entre os especialistas, quem julgue prematuro o relaxamento da medida de proteção contra o novo coronavírus, os governantes alegam que o avanço da vacinação e o menor número de casos da covid-19 no País tornam seguro que as pessoas voltem a descobrir seus rostos após dois anos de pandemia.

Entre as 12 unidades federativas, a última a implementar as novas normas, antes do Rio Grande do Sul, foi Minas Gerais. Desde o sábado (12), o governo estadual mineiro tornou opcional o uso de máscaras em locais abertos. A decisão final, contudo, cabe aos municípios, que podem não adotar o que o governo estadual classifica como uma “orientação”, adotada “a partir da melhoria dos indicadores da pandemia” no Estado. Qualquer que seja a decisão das prefeituras em relação aos espaços abertos, a máscara deve continuar sendo exigida em locais fechados de cidades onde menos de 70% da população com idade para ser imunizada tenham completado o ciclo vacinal.

O governo do Rio de Janeiro autorizou que as prefeituras fluminenses liberassem a população da obrigação de usar máscaras em ambientes ao ar livre, desde que observados critérios como o respeito ao distanciamento social e o percentual da população imunizada. Inicialmente, o avanço da variante ômicron desestimulou muitas cidades a relaxarem as regras. Até que, no começo deste mês, o governo estadual liberou os municípios a flexibilizarem as regras também em lugares fechados.

Na ocasião, o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, recomendou às pessoas com sinais e sintomas de quaisquer doenças respiratórias que continuassem a utilizar o protetor ao se aproximarem de outras pessoas. Na capital fluminense, o prefeito, Eduardo Paes, revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras no dia 7 de março.

Além do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, também já anunciaram regras mais flexíveis que as adotadas nos primeiros meses da pandemia as seguintes unidades federativas: Amazonas; Distrito Federal; Espírito Santo; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Santa Catarina e São Paulo. Outros Estados como Bahia e Paraná já informaram que anunciarão novas normas em breve se os números de contágio e, principalmente, mortes, seguirem em queda.

