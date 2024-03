Rio Grande do Sul Governo gaúcho destina mais de R$ 700 mil para melhorias em instituições de ensino

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Quase 2,7 mil alunos estão sendo atendidos

Com uma reforma concluída e os trabalhos começando em mais quatro instituições de ensino, o governo do Rio Grande do Sul já investiu mais de R$ 700 mil em escolas estaduais ao longo do mês de março, atendendo a quase 2,7 mil alunos.

A Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Tricentenário, em São Borja, cujas obras foram finalizadas, recebeu quase R$ 270 mil. Mais R$ 434,5 mil estão sendo aplicados em escolas das cidades de Santiago, Vacaria e Porto Alegre.

Na Tricentenário foi feita reforma total da cobertura, com a colocação de telhas com isolamento termoacústico. A obra foi entregue no início do mês. A instituição tem 431 alunos.

Em Porto Alegre, serviços de reforma começaram em duas escolas na última semana. Na EEEM Roque Gonzales, o trabalho consiste na recuperação do telhado, da rede de drenagem e do muro. Com investimento de mais de R$ 83 mil, a conclusão das melhorias está prevista para 60 dias. Com 557 estudantes, a escola fica na avenida da Cavalhada, 2433, bairro Cavalhada.

Outra obra na capital gaúcha ocorre na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, que está recebendo quase R$ 44 mil para reformar a cozinha e a estrutura de escoamento no telhado. O prazo de conclusão é de 60 dias. São 322 alunos atendidos pela escola, que fica na rua Dona Helena, 100, bairro Santa Teresa.

No Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, em Vacaria, R$ 197 mil são destinados ao cercamento parcial do terreno. A obra tem prazo de conclusão de 90 dias. A escola tem 1.214 estudantes e fica na rua Três de Dezembro, 75, bairro Centro.

Em Santiago, a EEEF João Eduardo Witt Schmitz está recebendo uma reforma da torre do reservatório. São quase R$ 110 mil destinados à obra. O prazo de conclusão é de 60 dias. Localizada na rua Tio Virgílio, bairro Carlos Humberto, a escola atende 170 alunos.

Governo gaúcho destina mais de R$ 700 mil para melhorias em instituições de ensino

