Porto Alegre Força-tarefa contra dengue faz nova vistoria em ruas e residências de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa contou com apoio do Exército e de outros segmentos. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 100 servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), técnicos, fiscais e agentes de combate a endemias, além de líderes comunitários integraram no último fim de semana a segunda força-tarefa de prevenção e combate à dengue nas Zonas Sul, Norte e Leste de Porto Alegre. Foram percorridas mais de mil casas, 20 condomínios e 180 ruas.

Assim como na primeira edição da iniciativa (no início do mês), o objetivo foi identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, bem como sensibilizar a comunidade.

Também marcaram presença profissionais do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), que recolheram Ao menos de quatro caminhões de entulhos.

Com apoio do Exército e a presença do prefeito Sebastião Melo, as equipes da Zona Leste iniciaram o roteiro na Unidade de Saúde Vila Vargas. O roteiro seguiu pelo bairro São José, que faz parte do distrito de saúde Partenon, e terminou à tarde no território da Unidade de Saúde Maria da Conceição.

Na Zona Sul, o ponto de encontro foi a Unidade de Saúde Núcleo Esperança, na Restinga. Estiveram envolvidas outras oito unidades do território: Restinga, Macedônia, José Mauro Ceratti, Álvaro Difini, São Vicente Mártir, Tristeza e Guarujá. Militares se uniram às equipes nas ações da Unidade de Saúde Ipanema.

Já na Zona Norte, foram conferidas ruas dos bairros São João, São Geraldo e Higienópolis. A ação contou com apoio de profissionais da Clínica da Família IAPI e acadêmicos da Uniritter e Atitus Educação .

Com a palavra…

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, avaliou como bastante produtiva a segunda ação contra dengue realizada em sábados: “Tivemos o ‘Dia D’ no começo deste mês, com quase 4 mil casas vistoriadas, sendo que nesta edição estabelecemos novos diálogos importantes”.

A titular da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), Evelise Tarouco, reiterou: “É fundamental que as pessoas eliminem qualquer ponto de água parada para interromper o ciclo de desenvolvimento do mosquito”.

Por fim, manifestou-se o prefeito Sebastião Melo: “A colaboração de todos é fundamental neste enfrentamento. Os pontos irregulares de descarte de lixo, por exemplo, acabam se tornando criadouros do mosquito. Pedimos que cada um faça a sua parte”.

Contexto preocupante

A doença que avança na capital gaúcha ao longo dos últimos meses. O boletim semanal mais recente (a ser atualizado nesta terça-feira) aponta cerca de 800 testes positivos de dengue em Porto Alegre desde janeiro (contra 175 em igual período no ano passado). A maioria foram contraídos na própria cidade, de acordo com estatística divulgada semanalmente. Além disso, há mais de 9,2 mil casos suspeitos.

As ocorrências abrangem quase 80 bairros, com destaque para Restinga, São João, Partenon, Sarandi, Higienópolis, Bom Jesus, Cristal, Passo D’Areia, Centro Histórico e Cavalhada. A boa notícia é que nenhuma resultou em óbito.

Em relação à presença do mosquito transmissor, têm sido constatada a permanência de altos índices de infestação em 43 de 46 bairros monitorados por meio de armadilhas especiais da SMS. Esses e outros detalhes são divulgados no portal ondeestaoaedes.com.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/forca-tarefa-contra-dengue-faz-nova-vistoria-em-ruas-e-residencias-de-porto-alegre/

Força-tarefa contra dengue faz nova vistoria em ruas e residências de Porto Alegre

2024-03-25