Porto Alegre Porto Alegre recebe nesta quinta-feira o maior evento nacional de renegociação de dívidas

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento é realizado na agência central dos Correios, estatal parceira da iniciativa. (Foto: Arquivo/Serasa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A agência central dos Correios em Porto Alegre (avenida Siqueira Campos nº 1.110) sedia nesta quinta-feira (21) o “Dia D Contra as Dívidas”, evento inédito promovido em todas as capitais pela empresa Serasa em parceria com a estatal de serviços postais e o programa “Desenrola Brasil” do Ministério da Fazenda. Maior do gênero no País, a iniciativa tem por finalidade proporcionar esclarecimentos e a quitação de pendências por cidadãos inadimplentes.

Técnicos e especialistas em educação financeira participam do mutirão, das 9h às 18h, com o engajamento de aproximadamente 700 empresas dos mais variados segmentos. A lista inclui concessionárias de água e energia, dentre outros credores que oferecem descontos de até 99% para o pagamento de valores em aberto.

Em fevereiro, o Rio Grande do Sul registrou leve aumento no contingente de consumidores com dívidas. Os números ainda preocupam: são 3,58 milhões de gaúchos em tal situação, o que representa quase 32% da população do Estado. Cada qual tem, em média, R$ 5,5 mil em contas atrasadas.

Quem não puder comparecer ao evento tem a chance de “limpar seu nome na praça” até o final de março, por meio dos canais oficiais da empresa, incluindo aplicativo específico e whatsapp. Conforme detalhado no site serasalimpanome.com.br , não é possível negociar protestos, cheques sem fundo e falências pela plataforma da Serasa.

No MegaFeirão Serasa e Desenrola é possível encontrar todas as ofertas do “Desenrola Brasil”, além de negociar com rapidez, praticidade e segurança. Outra vantagem oferecida é a oportunidade de pagamento à vista por meio do sistema pix ou de boleto para parcelamento (que pode chegar a 72 vezes).

Com a palavra…

“Ser um elo entre o programa ‘Desenrola’, Correios e mais de 700 empresas é a maior demonstração de força que já realizamos para levar orientação financeira e facilitar a negociação de dívidas”, avalia o executivo Pedro Dias Lopes, vice-presidente da Serasa, empresa presente em todas as cidades brasileiras.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, chama a atenção para a abrangência social da iniciativa, ao obter o apoio de uma estatal com unidades em 100% dos municípios do País, conectando pessoas e organizações: “Temos o dever de atuar para que os brasileiros tenham acesso a oportunidades como o esse megafeirão”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-recebe-nesta-quinta-feira-o-maior-evento-nacional-de-renegociacao-de-dividas/

Porto Alegre recebe nesta quinta-feira o maior evento nacional de renegociação de dívidas

2024-03-20