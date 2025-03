Rio Grande do Sul Governo gaúcho destina R$ 130,9 milhões por ano aos hospitais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

O montante representa uma elevação de 72,3% em relação aos valores distribuídos antes da implementação da iniciativa. Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS O montante representa uma elevação de 72,3% em relação aos valores distribuídos antes da implementação da iniciativa. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS) Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS

O programa Assistir, criado pelo governo do Estado para incentivar hospitais, resultou em um aumento de R$ 54,98 milhões nos repasses anuais para unidades de saúde em Porto Alegre. O montante representa uma elevação de 72,3% em relação aos valores distribuídos antes da implementação da iniciativa.

Até julho de 2021, último mês antes da criação do Assistir, o governo estadual destinava R$ 75,9 milhões anuais para incentivos a hospitais da capital. Com a revisão dos critérios de distribuição dos recursos, o valor subiu para R$ 130,9 milhões por ano, beneficiando 11 hospitais.

Entre as instituições que tiveram aumento nos repasses, a Santa Casa de Porto Alegre foi a mais favorecida, com um acréscimo de R$ 30,8 milhões anuais. O Hospital Vila Nova recebeu um incremento de R$ 15,1 milhões, enquanto o Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), passou a contar com mais R$ 11,9 milhões por ano.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, destacou a ampliação dos serviços proporcionada pelo programa. “O governo do Estado criou, por meio do Assistir, ambulatórios de especialidades. São mais de 374 ambulatórios e 40 unidades de oftalmologia, que realizam 230 mil consultas”, afirmou.

O número de hospitais contemplados também aumentou, passando de dez para 11, com a inclusão do Hospital Santa Ana, que passou a receber R$ 751 mil anuais em repasses estaduais.

