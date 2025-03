Brasil INSS: antecipação do pagamento do 13º salário aos aposentados é avaliada pelo governo

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Ainda há dúvidas sobre qual período será pago o décimo terceiro de aposentados e pensionistas neste ano. Foto: Agência Brasil Ainda há dúvidas sobre qual período será pago o décimo terceiro de aposentados e pensionistas neste ano. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva deve antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2025, informou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. A decisão final, entretanto, ainda não foi tomada pela área econômica – que deve se debruçar sobre o tema nos próximos dias.

De acordo com Ceron, do Tesouro Nacional, ainda há dúvidas sobre qual período será pago o décimo terceiro de aposentados e pensionistas neste ano.

Há uma dúvida, segundo ele, se os valores serão pagos em maio e junho, como aconteceu em 2023, ou em abril e maio, como foi feito no ano passado. “Ele [pagamento] deve ficar entre uma dessas duas janelas”, declarou.

Pelo cronograma tradicional, os valores são depositados somente no segundo semestre.

Se formalizada, a antecipação do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas precisa de um ato legal, um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Terão direito ao abono pessoas que, em 2025, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social. O governo não informou quantas pessoas podem ser beneficiadas.

O 13º salário, um dos benefícios mais aguardados por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), terá um valor reajustado em 2025. Além disso, nos últimos anos, o pagamento foi adiantado para aposentados e pensionistas, uma estratégia adotada pelo governo federal desde 2020 com o objetivo de estimular a economia.

Anualmente, o governo estabelece um novo valor para o salário mínimo, que impacta diretamente o montante recebido pelos segurados do INSS. Para este ano, o piso salarial foi fixado em R$ 1.518,00, conforme sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2024.

Esse reajuste tem como finalidade preservar o poder de compra da população frente à inflação, além de desempenhar um papel fundamental na dinâmica econômica do país, influenciando desde o consumo das famílias até as negociações trabalhistas em diversos setores.

Com o aumento do salário mínimo, os aposentados e pensionistas que recebem o valor base do INSS também terão um acréscimo proporcional no 13º salário, que passa a ser de R$ 1.518,00.

Os segurados do INSS devem ficar atentos à previsão de pagamento da primeira parcela do 13º salário. A tendência é que o governo mantenha a prática dos últimos anos e antecipe o repasse, o que pode representar um alívio financeiro para milhões de aposentados e pensionistas.

Apesar de o calendário oficial ainda não ter sido divulgado, a previsão é de que o pagamento siga o padrão adotado recentemente de antecipação.

Nos anos anteriores, a primeira parcela do benefício foi depositada no mês de abril, seguindo o cronograma de pagamentos do INSS, enquanto a segunda parte foi disponibilizada no mês seguinte. Se a política de antecipação for mantida, é possível que o mesmo formato seja adotado em 2025. No entanto, também existe a possibilidade de retorno ao modelo tradicional, com os valores sendo repassados no segundo semestre do ano.

Caso o governo decida manter o pagamento para o segundo semestre, o cronograma deve seguir o padrão tradicional:

* Primeira parcela: prevista para agosto, seguindo o calendário mensal do INSS;

* Segunda parcela: programada para novembro, dentro do cronograma usual.

Se a antecipação for mantida, a previsão é a seguinte:

* Primeira parcela: paga em abril, no mesmo período em que foram feitas as liberações nos últimos anos;

* Segunda parcela: repassada em maio, conforme a prática adotada recentemente.

O INSS e o governo devem anunciar a decisão oficial do 13º salário nos próximos meses. Enquanto isso, os beneficiários podem acompanhar as informações atualizadas nos canais oficiais do órgão e também pelo aplicativo “Meu INSS”, onde os valores a serem recebidos também ficarão disponíveis antes do início dos pagamentos.

