Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

O recurso destinado ao hospital tem como objetivo a execução de obras na unidade de hemodiálise. Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Foi assinada nesta segunda-feira (5), uma portaria do programa Avançar na Saúde que viabiliza a transferência de R$ 450 mil, do governo do Estado, ao Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul. O recurso destinado ao hospital tem como objetivo a execução de obras na unidade de hemodiálise.

Em janeiro de 2022, um repasse de R$ 1,7 milhão do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, ampliou os serviços de hemodiálise em municípios da região da Fronteira. Na oportunidade, o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora foi contemplado com R$ 400 mil, para a compra de seis equipamentos de hemodiálise.

Para o prefeito de Rosário do Sul, Vilmar de Oliveira, o recurso vai auxiliar o hospital e a saúde pública na região.

Também participaram do ato de assinatura, que aconteceu de forma online, a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann; o provedor do Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, Agripino de Azambuja Oliveira; e o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems/RS), Guilherme Ribas, a coordenadora adjunta da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Andréia Carneiro Gonçalves, entre demais autoridades.

