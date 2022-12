Rio Grande do Sul Operação contra homicídios e tráfico de drogas tem mais de 200 pessoas presas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Operação "Avalanche" foi deflagrada pela Polícia Civil no início do mês. (Foto: EBC)

Mais de 200 prisões, incluindo 77 em flagrante. Quase R$ 290 mil apreendidos em cédulas. Cerca de 85 quilos de maconha, 7 quilos de cocaína. Ao menos 36 armas-de-fogo retiradas de circulação. Esse é o saldo parcial da operação “Avalanche”, realizada pela Polícia Civil gaúcha desde o início do mês e que conta com a participação de 1.800 agentes no cumprimento de ordens judiciais.

Conforme o chefe da corporação, delegado Fábio Motta Lopes, trata-se de uma grande ofensiva em âmbito estadual, com diversas ações de prevenção e repressão ao homicídio e tráfico de drogas. No foco estão mandados de prisão em aberto de investigados por esse tipo de crime, além de ordens de busca e apreensão e outras medidas cautelares, como sequestro, arresto e bloqueio de contas bancárias.

O trabalho conta com o apoio da Brigada Militar (BM) e envolve vários departamentos da Polícia Civil, como DPI, DPM, Core, Denarc, Deic, DHPP, DPGV e GIE.

Redução de índices

Ao apresentar o balanço parcial da operação, o titular da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), Vanius Santarosa, destacou que a ofensiva tem por finalidade contribuir para a redução dos índices de criminalidade. Ele acrescentou que as autoridades gaúchas têm realizado ações constantes nesse sentido. Ele também mencionou prisões que considera importantes, realizadas nos últimos dias.

(Marcello Campos)

