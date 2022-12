Rio Grande do Sul Nova operação em desmanches gaúchos registra apreensão recorde de sucatas irregulares

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Força-tarefa já percorreu 51 municípios desde 2016. (Foto: Anelize Sampaio/SSP-RS)

Realizada ao longo de seis dias por agentes da Secretaria da Segurança Pública (SSP) no bairro Mathias Velho, em Canoas (Região Metropolitana), a 103ª operação “Desmanche” contra receptação e desmonte de veículos furtados e roubados resultou na apreensão de 646 toneladas de sucatas automotivas. Trata-se de um recorde desde o início da ofensiva, há seis anos.

Foram percorridos cinco estabelecimentos de um mesmo proprietário. O saldo inclui a apreensão de um caminhão com suspeita de furto ou roubo, seis veículos desse tipo com ordem de busca e apreensão, quatro motores roubados, outros 13 com numeração suprimida e 18 de procedência duvidosa.

Além disso, uma pessoa acabou presa por receptação do material e por crime ambiental. Na lista constam, ainda, uma infração por falta de Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) e outra por falta de documentação exigida no local pela lei 14.376/2013. E a “cereja do bolo”: em um dos locais houve flagrante de furto de energia.

De acordo com o coordenador da operação, major Jeferson Eroni, os registros bateram recorde tanto em toneladas quando em número de itens recolhidos. Foi também a ofensiva com mais dias de duração, já que as peças de caminhões são mais pesadas para a contagem. Ele acrescentou:

“Primeiramente, recebemos a denúncia pelo Disque-Denúncia (181) e realizamos um levantamento do serviço de inteligência. O proprietário atuava há mais de 20 anos por receptação e posuía antecedentes criminais”.

Histórico

Criada em 2016, a Força-Tarefa dos Desmanches é um trabalho coordenado pela SSP em conjunto com Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias (IGP), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros Militar e Gerdau.

Trata-se de uma estratégia destinada a coibir a venda de peças sem origem e fecha estabelecimentos irregulares, além de reduzir roubos, furtos e receptações. Ao longo desses seis anos, já foram visitados 59 municípios, realizadas 80 prisões, interditados 154 desmanches e apreendidas mais de 7 mil toneladas de sucata sem procedência confirmada.

As peças apreendidas são destinadas à Gerdau. Por meio de uma parceria, a empresa transforma os metais em material de trabalho e dá um novo destino aos objetos, por meio de reciclagem.

Municípios visitados até agora: Aceguá, Almirante Tamandaré, Alvorada, Arroio Dos Ratos, Balneário Albatroz, Cachoeirinha, Camaquã, Candelária, Canela, Canoas, Capão Da Canoa, Capão Do Leão, Capela Santana, Carlos Barbosa, Caxias Do Sul, Dom Pedrito, Eldorado Do Sul, Erechim, Estância Velha, Esteio, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Imbé, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Pântano Grande, Parobé, Passa Sete, Passo Fundo, Passo Sobrado, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Cruz, Santa Maria, Santana Do Livramento, Santo Ângelo, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião Do Caí, São Sepé, Sapiranga, Sarandi, Soledade, Tapejara, Taquari, Terra De Areia, Torres, Tramandaí, Vera Cruz e Viamão.

(Marcello Campos)

