Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

A saída dos brasileiros dos trabalhos habituais para o sofá ou bares influencia o comportamento da carga de energia. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil A saída dos brasileiros dos trabalhos habituais para o sofá ou bares influencia o comportamento da carga de energia. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, as mudanças na rotina de toda a população têm impacto no consumo de energia nacional. A saída dos brasileiros dos trabalhos habituais para o sofá ou bares – diante dos aparelhos de TV – influencia o comportamento da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), divulgado após o jogo de Brasil contra Coreia do Sul desta segunda-feira (5), mostra que, no início da partida, a redução no consumo de energia foi de 15%, em comparação com os valores típicos para o mesmo horário: a maior diminuição até então.

Foi registrada uma carga 12.600 MW inferior – valor maior da carga média dos estados de Goiás, Maranhão e Minas Gerais e o Distrito Federal juntos. Cerca de duas horas antes do início de um jogo da Seleção Brasileira ou de jogos da fase final, muitas atividades laborais, como dos setores industriais e comerciais, são interrompidas – o que pode explicar a redução que é observada no início de todas as partidas.

Já no intervalo, com o primeiro tempo finalizado 4 a 0 para o Brasil, houve um rápido aumento no consumo de energia, de 4% – quase 3 mil MW, equivalente a todo estado de Goiás, em apenas 8 minutos. A elevação é influenciada pela desmobilização das pessoas diante da televisão, e o uso de eletrodomésticos, como o micro-ondas, fritadeiras elétricas, pipoqueiras e motores de geladeiras e freezers.

Ao final do jogo, com placar definindo a vitória do Brasil por 4 a 1, foi iniciada uma rampa de elevação abrupta de carga.O ONS registrou elevação de 11% em 30 minutos: aumento de

7.665 MW, que corresponde ao somatório das cargas médias dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul – que juntos possuem aproximadamente 23 milhões de habitantes (11% da população brasileira).

O próximo boletim da ONS estará disponível em até duas horas após o término do jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), às 12h.

