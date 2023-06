Rio Grande do Sul Governo gaúcho destina recursos para municípios mais atingidos pelo ciclone

16 de junho de 2023

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta sexta-feira (16), o repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios atingidos por um ciclone extratropical na noite de quinta-feira (15). Os valores serão destinados para minimizar os impactos do fenômeno.

Por meio de sua conta no Twitter, o governador informou o repasse e explicou que o recurso é resíduo do montante que foi destinado para outra emergência climática que aconteceu em março no Estado. O governador aproveitou para alertar sobre a previsão de mais chuvas ao longo do dia e assegurar que o governo está totalmente mobilizado para atender a situação.

Na tarde desta sexta, o vice-governador Gabriel Souza, acompanhado do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, e do diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, realizam uma visita aos locais mais atingidos pelo ciclone no Litoral Norte. A comitiva inicia a visita pela prefeitura de Maquiné e depois vai ao salão paroquial para onde foram levadas as famílias desabrigadas.

Destinação dos recursos

Dom Pedro de Alcântara – R$ 232.900

Itati – R$ 215.897

Maquiné – R$ 256.000

Morrinhos do Sul – R$ 232.900

Três Forquilhas – R$ 218.900

