Esporte Vinicius Júnior é o novo camisa 10 da Seleção Brasileira; atacante estará em campo no amistoso contra Guiné no sábado

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Antes ele utilizava na Seleção o número 20, o mesmo que tinha no Real Madrid Foto: Divulgação/CBF

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, usará a camisa 10 da Seleção Brasileira nos amistosos contra Guiné, no sábado (17), e Senegal, na terça-feira (20). A Seleção está treinando em Barcelona, na Espanha.

Antes ele utilizava na Seleção o número 20, o mesmo que tinha no Real Madrid. Com a saída de Hazard do elenco merengue, Vini Jr. irá assumir a camisa 7 do clube espanhol na próxima temporada.

Na última partida do Brasil, em derrota por 2 a 1 em amistoso contra Marrocos, em março, Rodrygo, também atleta do Real Madrid, ficou com a camisa 10 na ausência de Neymar. O craque do Paris Saint-Germain mais uma vez é desfalque por lesão.

Nos últimos dias de treinamento, o técnico interino Ramon Menezes escalou o Brasil com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Comitê antirracismo da Fifa

Vini Jr. vai liderar um comitê especial antirracismo da Fifa. O anúncio foi feito por Gianni Infantino, presidente da entidade, durante visita à concentração da seleção brasileira.

“Pedi a Vinícius que liderasse esse grupo de jogadores que apresentará punições mais rigorosas contra o racismo, que mais tarde serão implementadas por todas as autoridades do futebol em todo o mundo”, afirmou Infantino, após encontro com Vini Jr., com a seleção e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Precisamos ouvir os jogadores e o que eles precisam para trabalhar em um ambiente mais seguro. Estamos levando isso muito a sério”, explicou o presidente da Fifa. “Precisamos de punições mais duras. Não podemos tolerar mais racismo no futebol. Como presidente da Fifa, sinto que precisava conversar pessoalmente com Vinícius sobre o assunto”.

Uniforme preto

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira vai entrar em campo com uma camisa toda preta (apenas os números serão em dourado). O palco da novidade será o estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, onde acontecerá o amistoso contra a Seleção da Guiné.

A mudança no uniforme faz parte da ação antirracista que a CBF preparou para a partida. A previsão é que a camisa preta seja usada apenas no primeiro tempo. Na etapa final, os jogadores vestirão a camisa canarinho. Todos os jogadores brasileiros em campo farão parte da manifestação.

O duelo contra Guiné acontece às 16h30 (de Brasília). Depois, na terça-feira, o Brasil enfrentará Senegal, em Lisboa, Portugal.

