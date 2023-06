Rio Grande do Sul Veja a situação das cidades gaúchas após a passagem do ciclone

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

De acordo com o CBMRS, há relatos de duas pessoas desaparecidas, uma em São Leopoldo, cujo carro foi arrastado pela correnteza, e outra em Maratá. ( Foto: Defesa Civil/Divulgação De acordo com o CBMRS, há relatos de duas pessoas desaparecidas, uma em São Leopoldo, cujo carro foi arrastado pela correnteza, e outra em Maratá. (Foto: Defesa Civil/Divulgação) Foto: Defesa Civil/Divulgação

A Defesa Civil segue atuando no apoio às vítimas dos prejuízos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Em decorrência do temporal, um homem de 23 anos morreu, após sofrer uma descarga elétrica no município de São Leopoldo.

Foi instalado um Grupo de Ações Coordenadas envolvendo diversas forças, no qual estão sendo empregados todos os recursos humanos e materiais disponíveis nas Defesas Civis estadual e municipais, na Secretaria da Segurança Pública, no Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e na Brigada Militar, além de outros órgãos públicos do Estado e dos municípios. A Secretaria de Assistência Social também se juntou ao grupo para articular os pedidos de ajuda dos municípios.

Estragos

Maquiné: alagamentos nos vales, pessoas ilhadas e enchente; as rodovias adjacentes ainda apresentam alagamentos e pontos de bloqueio.

Caxias do Sul: alguns pontos com deslizamentos; já foi feita a entrega de lonas pela Defesa Civil do município.

Gramado: queda de árvore sobre residência, sem feridos; a família foi realocada pela Defesa Civil municipal em casa de parentes.

Bento Gonçalves: risco de deslizamentos sobre a via de acesso ao município, nas proximidades do bairro Fenavinho; acolhendo parecer de órgão técnico da prefeitura, a Defesa Civil municipal isolou parte da via.

Carlos Barbosa: queda de barreiras gerando bloqueio de rodovias. O Comando Rodoviário da BM e a equipe da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, bombeiros civis e Defesa Civil estão trabalhando para o desbloquear os pontos.

Venâncio Aires: deslizamentos sobre a via RS-422; até o momento a rodovia segue interditada.

Teutônia: alagamentos; a ERS-119 encontra-se bloqueada.

Tupandi: interdição na rodovia em direção a Harmonia; aguardando dados para atualização.

Santo Antônio da Patrulha: queda de barreira na RS-030; há trabalhos para liberar a via.

Sapiranga: alagamentos em residências e instituições, com pessoas desalojadas.

São Sebastião do Caí: equipes realizaram a retirada preventiva de famílias que moram em áreas com risco de inundações; o ginásio Rio Branco está servindo como ponto de acolhimento para os afetados pela cheia do rio Caí.

Nova Pádua: alagamento e interdição da balsa entre Nova Pádua e Nova Roma do Sul.

Nova Petrópolis: queda de barreira na BR-116, em direção a Caxias do Sul, com pista completamente interditada.

São José do Hortêncio: a ponte que liga a cidade a Presidente Lucena foi interditada; houve interdição na BR-470 em Salvador do Sul.

Nova Bréscia: deslocamento de massa, com residência afetada; um casal de idosos foi removido sem ferimentos e o local foi isolado para retirada dos moradores.

Estrela e Imigrante: pontos de alagamento.

Morrinhos do Sul: uma ponte foi danificada.

Parobé: foram organizados abrigos em duas escolas e em um centro de tradições gaúchas para atendimento das pessoas desabrigadas; trecho da ERS-239 parcialmente bloqueado.

Desaparecidos

De acordo com o CBMRS, há relatos de duas pessoas desaparecidas, uma em São Leopoldo, cujo carro foi arrastado pela correnteza, e outra em Maratá. As buscas estão sendo realizadas pelo efetivo das forças disponível que está atuando nos municípios.

Trânsito

Três Cachoeiras: bloqueio de ponte na ERS-494.

Xangri-lá: parte da pista da Estrada do Mar cedeu e o trânsito está em meia pista no local.

Pareci Novo: uma das pistas da rodovia ERS-124 foi invadida pelas águas do Rio Caí; aguardando mais informações.

Gramado, Feliz, São Vendelino, Vale Real e Bom Princípio: água sobre a pista, mas com condições de trafegabilidade, exigindo cautela.

Diversos outros municípios do Litoral Norte, Serra e Região Metropolitana sofreram danos, que ainda não foram reportados, tendo em vista que as equipes permanecem no atendimento prioritário às pessoas atingidas e em situação de risco.

