O governo do Rio Grande do Sul deve anunciar oficialmente nesta terça-feira (1º) o novo calendário de retorno gradual das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado em meio à pandemia de coronavírus.

A definição do cronograma ocorre após reuniões entre integrantes do Executivo, do MP (Ministério Público), do TCE (Tribunal de Contas do Estado), da PGE (Procuradoria-Geral do Estado) e da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

O retorno das atividades dentro das salas de aula deve ocorrer na primeira quinzena de setembro, de forma escalonada. As atividades presenciais nas escolas gaúchas estão suspensas desde 19 de março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Inicialmente, o governo havia proposto a retomada a partir desta segunda-feira (31), começando pela educação infantil. A proposta enfrentou forte resistência de pais, professores e prefeitos, que temem a propagação da Covid-19.