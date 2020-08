Condenado a mais de 173 anos de reclusão por estupros de pacientes, Abdelmassih cumpria prisão domiciliar desde 19 de abril. Os policiais chegaram na casa do criminoso por volta das 11h30min. O ex-médico, de 76 anos, foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e depois para a cadeia.

Na sexta-feira (28), o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a decisão da juíza Sueli Zeraik, que determinou que o ex-médico cumprisse prisão domiciliar por ser considerado do grupo de risco do novo coronavírus.

Para os desembargadores que integram a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, “a pandemia não autoriza, por si só, a antecipação da progressão no regime prisional”. O tribunal atendeu a um recurso do Ministério Público.