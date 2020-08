O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), com sede em Porto Alegre, alerta a população para a tentativa de fraude eletrônica por meio do envio de e-mails falsos envolvendo o nome da Corte.

O tribunal informou que não envia e-mails para citar, intimar ou comunicar sobre qualquer procedimento investigatório. “Caso você receba alguma mensagem em nome da instituição com anexo ou indicação de link de acesso, pode se tratar de fraude eletrônica, pois esses anexos e links costumam ser a porta de entrada para vírus e malwares no computador. Os e-mails falsos, portanto, devem ser desconsiderados e apagados”, afirmou o TRF-4.

“Você somente receberá e-mail do TRF-4 sobre atos processuais se tiver registrado solicitação na Ouvidoria, ou realizado cadastro no ‘Sob Medida’, ou, no caso de advogados, em casos específicos e com menção ao número do processo em que atue como parte ou advogado”, prosseguiu a Corte.