Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Avião da Brigada Militar transportou vacinas pela manhã e à tarde. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Avião da Brigada Militar transportou vacinas pela manhã e à tarde. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

As 116 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca, que imuniza contra Covid-19 e chegaram ao Rio Grande do Sul no domingo (24), nesta segunda-feira (25) foram distribuídas pela SES (Secretaria da Saúde) para as 18 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde). Com auxílio logístico da Brigada Militar e da Polícia Civil, a distribuição foi realizada por via aérea e terrestre.

Ao contrário do que ocorre com a CoronaVac, em que são distribuídas apenas a metade das vacinas disponíveis para manter reserva para a segunda aplicação, as 116 mil novas doses servirão para vacinar mais 116 mil pessoas, majoritariamente trabalhadores da saúde. A segunda dose da vacina será aplicada em 12 semanas, quando há previsão de novo repasse dessa vacina por parte do Ministério da Saúde.

Durante a manhã, um avião da Brigada Militar levou frascos da vacina para os municípios de Erechim, Santo Ângelo e Palmeira das Missões, contendo as doses das seguintes coordenadorias: 2ª, 6ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 17ª.

Um helicóptero da Brigada Militar levou as doses da 5ª CRS até Caxias do Sul, e um helicóptero da Polícia Civil, com destino Santa Maria, saiu com a carga da 4ª e da 10ª CRSs. No turno da tarde, o avião da Brigada Militar decolou para Pelotas e Bagé, para abastecer a 3ª e a 7ª coordenadorias.

Por transporte terrestre, foram entregues as doses para as coordenadorias restantes (1ª, 8ª, 13ª, 16ª, 18ª e as destinadas ao município de Porto Alegre). Todas as CRSs já haviam retirado suas doses até as 10h de segunda-feira.

As doses foram distribuídas de forma proporcional ao número de trabalhadores de saúde em cada coordenadoria e serão suficiente para imunizar cerca de 27% das pessoas desse grupo.

Quantidade de doses por coordenadoria nesta remessa:

• Porto Alegre: 32.000;

• 1ª CRS (sede Porto Alegre – 65 municípios): 21.000;

• 2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 1.500;

• 3ª CRS (sede Pelotas – 22 municípios): 9.500;

• 4ª CRS (sede Santa Maria – 32 municípios): 7.000;

• 5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 11.000;

• 6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 6.500;

• 7ª CRS (sede Bagé – 6 municípios): 1.500;

• 8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 2.000;

• 9ª CRS (sede Cruz Alta – 13 municípios): 1.500;

• 10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 3.200;

• 11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 2.000;

• 12ª CRS (sede Santo Ângelo – 24 municípios): 2.700;

• 13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 3.200;

• 14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 2.000;

• 15ª CRS (sede Palmeira das Missões – 26 municípios): 1.300;

• 16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 2.700;

• 17ª CRS (sede Ijuí – 20 municípios): 2.200;

• 18ª CRS (sede Osório – 23 municípios): 3.200.

