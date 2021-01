Brasil Equipes do governo catarinense atuam para minimizar estragos causados pela chuva

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A região mais atingida é a Grande Florianópolis. Foto: Flavio Vieira Jr/Defesa Civil SC A região mais atingida é a Grande Florianópolis. (Foto: Flavio Vieira Jr/Defesa Civil SC) Foto: Flavio Vieira Jr/Defesa Civil SC

Equipes do Corpo de Bombeiros de Militar de Santa Catarina e da Defesa Civil estadual seguem mobilizadas para o atendimento das ocorrências relacionadas às fortes chuvas que caíram sobre parte do Estado no domingo (24). Na manhã desta segunda-feira (25), houve rompimento de uma estrutura da Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) na Lagoa da Conceição, no trecho da avenida das Rendeiras, que ampliou ainda mais o volume de água na via, afetando casas do local.

A administração municipal da capital catarinense informou que contatou a Casan para realização do reparo. Em conjunto com um geólogo do Estado, equipes da Defesa Civil de Florianópolis se dirigiram ao local para isolar as áreas de risco e para fazer o realojamento das famílias nos abrigos municipais, caso necessário.

No Estado, a região mais atingida foi a Grande Florianópolis, onde foram registradas pelo menos três ocorrências de deslizamento, uma delas com vítimas de soterramento.

No final da tarde de domingo foi confirmado que duas pessoas, mãe e filha, morreram após um deslizamento de terra e desabamento de um muro, no bairro Saco Grande, na Capital.

“O volume de chuva que caiu, especialmente na Grande Florianópolis, foi muito grande e estamos acompanhando os desdobramentos na região, com todas as nossas equipes de prontidão. É necessário que a população também mantenha o alerta e acione os Bombeiros ou a Defesa Civil assim que preciso”, destacou o governador Carlos Moisés.

O Corpo de Bombeiros mantém o estado de alerta, com equipes de prontidão. Outra região que está em alerta nos últimos dias é a do Vale do Itajaí, porém a situação é estável até o momento.

“Nós estamos alertas e prontos para atender as ocorrências no estado. O Corpo de Bombeiros Militar já está monitorando a situação de Santa Catarina nestes últimos dias e seguirá enquanto for necessário”, afirmou o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Charles Alexandre Vieira, que também preside o Colegiado Superior de Segurança Pública.

As equipes seguirão monitorando a situação nos próximos dias em razão do encharcamento do solo, quando a probabilidade de ocorrências de deslizamento e desmoronamento aumenta.

Energia elétrica

A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) informa que a linha de transmissão ligada às subestações Ilha Norte e Ingleses, responsável por atender os bairros da região Norte de Florianópolis, enfrentou problemas na manhã de domingo em decorrência de um defeito no barramento da SE Ilha Norte. Cerca de 70 mil UCs ficaram sem energia elétrica na região. Às 11h55, as equipes da Celesc restabeleceram o sistema, após a identificação do defeito na linha de transmissão, e seguiram trabalhando para reparo do equipamento.

Previsão

Os catarinenses terão mais uma semana com pancadas de chuva, concentradas especialmente entre a tarde e noite, conforme a previsão do tempo da Epagri/Ciram. Nesta segunda-feira (25), continua a condição de chuva a qualquer hora do dia na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, locais já bastante prejudicados com as enxurradas dos últimos dias.

Em Florianópolis, o alto índice pluviométrico provocou alagamentos e deslizamentos no Litoral catarinense. Os acumulados passaram dos 100mm entre a Grande Florianópolis e o Litoral Sul. Foi o janeiro mais chuvoso dos últimos três anos, conforme a Defesa Civil de Santa Catarina. Houve registro de mais de 300m de chuva apenas na última semana em Florianópolis, sendo que eram esperados 250mm. Duas pessoas morreram na Capital. Há alerta de risco muito alto de deslizamentos na Grande Florianópolis e no Litoral Sul.

Também há risco de temporal isolado, especialmente do Oeste ao Sul do Estado. A temperatura deve aumentar, dando a sensação de ar abafado.

Na terça e quarta-feira, a previsão é de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Segue o risco de temporais localizados, especialmente no Oeste de Santa Catarina. A temperatura continuará em elevação, com ar abafado.

Para a quinta e sexta-feira, do Oeste ao Sul, deve chover no decorrer do dia devido a um sistema de baixa pressão e uma frente fria deslocando-se no Litoral Sul do Brasil. Nas demais regiões, sol com pancadas de chuva na tarde e noite. Ainda podem ocorrer temporais em algumas cidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil