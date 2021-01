Brasil Forças de segurança e aeronaves atendem acidente de ônibus no Paraná

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O acidente aconteceu perto das 8h30 no quilômetro 668. Foto: Divulgação/PMPR O acidente aconteceu perto das 8h30 no quilômetro 668. (Foto: Divulgação/PMPR) Foto: Divulgação/PMPR

O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná trabalham no atendimento do acidente com um ônibus de turismo que ocorreu na manhã desta segunda-feira (25) na BR-376, próximo à Curva da Santa, em Guaratuba, no Litoral do Paraná.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dizem que, até o momento, 19 pessoas morreram, sete estão em estado grave, quatro são vítimas moderadas e 19 leves. Porém, de acordo com a Polícia Militar, mais de 50 pessoas ficaram feridas. As vítimas estão sendo encaminhadas para hospitais em Curitiba e Joinville (SC), com apoio das aeronaves do batalhão.

Segundo a apuração feita no local pela polícia, o ônibus, com placa do Pará, saiu da pista e tombou na lateral da via. O veículo tinha 57 passageiros, além de dois motoristas. O acidente aconteceu perto das 8h30 no quilômetro 668.

Foram deslocados para o local duas aeronaves do batalhão, caminhões de Combate a Incêndio e Resgate, ambulâncias e viaturas de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Paraná; viaturas da concessionária Litoral Sul, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal, além do suporte de Santa Catarina, que encaminhou aeronaves do Grupo Águia e viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Atualização: A pista está bloqueada no km 662 (PRF Alto da Serra), em Guaratuba, para manobras de viaturas e aeronaves para o atendimento às vítimas Atuam no local @Arteris_ALS

, COBOM, SAMU e aeronaves água e falcão — PRF Paraná (@PRF191PR) January 25, 2021

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil