Rio Grande do Sul Governo do RS anuncia pagamento ao Hospital Bom Pastor, de Santo Augusto

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Deputado Polo, governador em exercício, e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram da reunião. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Deputado Polo, governador em exercício, e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram da reunião. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador em exercício, deputado Ernani Polo, se reuniu na tarde desta segunda-feira (25), no Palácio Piratini, com representantes do Hospital Bom Pastor, de Santo Augusto, e com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. Foram tratadas questões relacionadas à área da saúde da mulher na região e anunciado o pagamento da competência de dezembro dos incentivos estaduais para os hospitais nesta terça-feira (26).

Polo destacou a importância do Hospital Bom Pastor. “É uma instituição que atende mais de 10 municípios da microrregião de Santo Augusto e que é referência para a comunidade.”

A secretária da Saúde reforçou a relevância do local e também da atenção ao diagnóstico precoce do câncer de mama. “Em uma nova proposta de incentivos estaduais para os hospitais, que estamos organizando, vamos dar um destaque para os ambulatórios de especialidades, especialmente aqueles em que há demanda reprimida, como o de ginecologia”, disse.

O presidente do hospital, Davi Ceolin, apresentou a demanda de um mamógrafo digital para a instituição, que hoje conta com um modelo analógico. Para isso, Arita observou que é necessário um reajuste de orçamento. “Temos o orçamento 2021 ajustado, com uma cota mensal organizada. Como a despesa de capital no orçamento de 2021 já está planejada, vamos precisar verificar como viabilizar a demanda do equipamento. Faremos um estudo sobre a possibilidade orçamentária para atender ao pedido”, explicou.

A secretária aproveitou o momento para anunciar o pagamento da competência de dezembro dos incentivos estaduais para os hospitais nesta terça-feira. “Vamos fazer o pagamento para 274 hospitais do Rio Grande do Sul. Também estamos trabalhando em uma nova proposta de incentivos para valorizar as regiões de saúde e os serviços próximos do cidadão”, informou.

Também participaram da reunião o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, o chefe da casa civil, Otomar Vivian, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, a prefeita de Santo Augusto, Lilian Fontoura, vice-prefeitos, vereadores e lideranças da região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul