Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

A iniciativa visa promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social em cidades afetadas pelas enchentes de abril e maio Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/ PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Foi divulgada, nesta segunda-feira (19), a relação dos 62 municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul homologados no edital de distribuição de cestas básicas e/ou kits de alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, publicado em 8 de agosto.

A iniciativa visa promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social em cidades afetadas pelas enchentes de abril e maio. O prazo para inscrições dos municípios terminou 14 de agosto.

Serão atendidas pela ação as famílias em situação de pobreza, conforme dados do CadÚnico (Cadastro Único), beneficiárias ou não pelo Bolsa Família, com prioridade para famílias indígenas e quilombolas, agricultores familiares e famílias que tenham entre seus membros pessoas com deficiência, gestantes, pessoas idosas e crianças de até seis anos.

Cada município habilitado receberá subsídio alimentar referente ao período de quatro meses (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024), em quantidades que variam de 50 a 1 mil cestas básicas e/ou kits de alimentos ao mês, de acordo com o edital.

Os recursos utilizados na compra das unidades foram repassados ao Executivo estadual no âmbito do Movimento Rio Grande Contra a Fome. A maior parte dos alimentos foi adquirida de cooperativas ligadas a produtores da agricultura familiar.

2024-08-19