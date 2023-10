Rio Grande do Sul Governo gaúcho e embaixada da Espanha discutem financiamento de projetos de infraestrutura no Estado

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Pauta incluiu plano de de usina termelétrica a gás do porto de Rio Grande por empresa ibérica. (Foto: Arquivo/Prefeitura de Rio Grande)

O financiamento para elaboração de projetos internacionais de interesse estratégico em infraestrutura foi um dos assuntos tratados, nesta semana, durante reunião entre o secretário-executivo do Escritório de Representação do Rio Grande do Sul, Henrique Pires, e a embaixadora da Espanha, Mar Fernández-Palacios Carmona. O encontro foi realizado na sede da representação do país europeu em Brasília.

A diplomata demonstrou interesse em visitar Porto Alegre, onde pretende se reunir com o governador Eduardo Leite. O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo na nação ibérica dispõe do Fundo para a Internacionalização das Empresas (Fiem), específico para esse tipo de apoio, que pode ter o Estado entre os contemplados.

O Fiem tem por objetivo financiar estudos técnicos de viabilidade, assistências técnicas, planos setoriais e consultorias, dentre outras ações de fomento a projetos alinhados à internacionalização de empresas espanholas. Essa linha não reembolsável dispões de 50 milhões de euros, sem limite por operação individual.

“Existem alguns setores prioritários como gestão de água e resíduos, melhoria da agroindústria, turismo, digitalização, energia, desenvolvimento de infraestruturas, combate às mudanças climáticas e modernização institucional”, ressalta Henrique Pires.

Outras iniciativas

Na audiência também foram discutidos assuntos relacionados a cooperação técnica em diversas áreas, bem como o acordo entre Mercosul e a União Europeia e a implantação da usina termelétrica a gás do porto de Rio Grande pela empresa espanhola Cobra.

Orçado em R$ 6 bilhões, o projeto é considerado estratégico pelo governo gaúcho. A iniciativa prevê uma nova planta de Gás Natural Liquefeito (GNL) e a instalação de um píer para atracação dos navios que transportam o combustível.

(Marcello Campos)

