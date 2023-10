Rio Grande do Sul Policiais civis do Rio Grande do Sul protestam por melhorias para a categoria em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

A categoria pede por melhorias como reajuste salarial e pagamento de horas extras. Foto: Ugeirm/Divulgação A categoria pede por melhorias como reajuste salarial e pagamento de horas extras. (Foto: Ugeirm/Divulgação) Foto: Ugeirm/Divulgação

Policiais civis do Rio Grande do Sul realizaram protesto em Porto Alegre nesta terça-feira (3). A categoria percorreu diversas ruas da cidade pedindo por melhorias como reajuste salarial e pagamento de horas extras. No começo da tarde, os servidores se reuniram em frente ao Palácio da Polícia, de onde partiu a caminhada rumo ao Piratini e à Assembleia Legislativa.

Um trio elétrico foi usado na caminhada e tocou músicas de Ivete Sangalo, em menção ao fato do governador gaúcho Eduardo Leite ter ido ao show da cantora no último sábado (30), em São Paulo.

A mobilização foi promovida pelo Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do RS (Ugeirm-Sindicato), pela Associação dos Comissários de Polícia do RS (ACP/RS) e pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do RS (Sinpol-RS).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública declarou que o efetivo dos policiais civis já foi reforçado com o ingresso de 26 delegados, 125 inspetores e 119 escrivães, além de outros 341 agentes que ainda estão em formação.

“A Secretaria da Segurança Pública (SSP) destaca o empenho realizado pela Polícia Civil para auxiliar no combate à criminalidade e trabalha pelo fortalecimento da corporação. O governo estadual e a Polícia Civil reconhecem o direito dos servidores e atua com base em normativas que respeitam a carga horária e escala dos policiais, com compensações pecuniárias e folgas.

Com relação ao quadro de pessoal, a SSP reitera que em 2023 o efetivo foi reforçado com o ingresso de 26 delegados, 125 inspetores e 119 escrivães. Além disso, outros 341 agentes estão em plena formação na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Ao lado do governo estadual, a SSP e a Chefia de Polícia também vêm realizando, desde o início do ano, uma série de reuniões e encontros com as entidades de classe, estreitando o diálogo entre as partes. Houve reuniões com o Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia Civil do RS (Ugeirm-Sindicato), a Associação dos Comissários de Polícia do RS (ACP/RS), o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do RS (Sinpol-RS) e a Associação dos Delegados de Polícia do RS (Asdep). As agendas contaram com representantes da SSP, Casa Civil, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e chefia da Polícia Civil e visam encaminhar as demandas e solicitações das entidades de classe em face deste reconhecimento institucional.”

