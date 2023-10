Acontece Rotary Club de Porto Alegre arrecada R$ 1 milhão em doações para os atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Os voluntários arrecadaram materiais como roupas, alimentos, kits de higiene e vitaminas, beneficiando mais de 140 famílias. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Sempre alerta à necessidade de serviços humanitários, o Rotary Club de Porto Alegre tem desenvolvido uma atuação de destaque no Vale do Taquari, região afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas, a equipe da associação visitou cidades como Arroio do Meio, Encantado, Cruzeiro do Sul e Lajeado. Em parceria com organizações especializadas em desastres, como a Humus e a UniãoBR, a marca de quase R$ 1 milhão em doações foi alcançada.

Além de recursos financeiros, os voluntários arrecadaram materiais essenciais, como roupas, alimentos, kits de higiene e vitaminas, beneficiando mais de 140 famílias. Segundo o presidente do Rotary da capital gaúcha, Lorenzo Kersting, a entidade buscou compreender as reais demandas das comunidades para determinar ações de maior eficácia.

“In loco, trabalhamos incansavelmente para avaliar os impactos e reacender a esperança nas pessoas que enfrentaram devastadoras perdas em função das águas. Nos mantivemos solidários e ativos, afinal nossa missão é fazer a diferença e transformar vidas”, ressaltou Lorenzo.

2023-10-03