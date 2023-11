Rio Grande do Sul Governo gaúcho e Federação das Indústrias tratam de ações conjuntas para o desenvolvimento do Estado

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Encontro abriu rodada de diálogos com entidades setoriais gaúchas. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

Um encontro com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, marcou a abertura de uma rodada de diálogos entre o governador Eduardo Leite e entidades representativas dos principais setores da economia regional. A ideia é costurar ações estratégicas para o desenvolvimento gaúcho.

Durante a conversa, realizada no Palácio Piratini, o chefe do Executivo reafirmou a necessidade de articulação com o setor privado para políticas conjuntas que multipliquem o potencial produtivo e a atração de novos negócios. Ele mencionou, por exemplo, estudos em andamento para se criar uma agência de desenvolvimento com participação de organizações setoriais.

Leite detalhou que esse organismo poderá liderar e executar iniciativas de incentivo ao desenvolvimento, à abertura de oportunidades e de novos mercados para a economia gaúcha, a exemplo de modelos semelhantes em outros Estados e também no Exterior:

“A agência será um instrumento valioso, a partir de um corpo técnico profissional altamente qualificado, para ampliarmos a conexão dos setores com demandas ao redor do mundo e aquilo que o Rio Grande do Sul tem de melhor a oferecer”.

O presidente da Fiergs, por sua vez, elogiou a iniciativa e comentou projetos da entidade que vão ao encontro desse plano e colaboração entre as instâncias públicas e privadas: “A atitude do governador tem um peso muito importante. Vamos analisar a melhor forma de cooperar”.

Também participaram do encontro os titulares das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Casa Civil, Artur Lemos. Por parte da Federação das Indústrias, Petry estava acompanhado do coordenador do Grupo de Política Industrial da entidade, Hernane Cauduro.

As tratativas terão sequência em futuras reuniões, em datas a serem definidas. Na programação estão previstas reuniões com os comandos da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio) e da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

Desempenho industrial

Relatório divulgado nesta terça-feira (7) pela Fiergs mostra que o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) caiu 2,6% em setembro, na comparação com agosto – mês em que o setor gaúcho registrou alta de 3,1%.

Houve recuo nos segmentos de compras industriais (-7,3%), faturamento real (-2,8%), utilização da capacidade instalada (-0,1%), horas trabalhadas na produção (-0,6%), massa salarial real (-0,6%) e emprego (-0,5%). O presidente da entidade repercutiu os dados, no site fiergs.org.br:

“Os resultados estão, em parte, impactados pelos eventos climáticos que afetaram as operações das empresas nas regiões mais atingidas pelas chuvas, bem como pela diferença de calendário, com quatro dias úteis a menos do que agosto. Esses fatores somam-se ao cenário econômico doméstico, que já era bastante desfavorável com o baixo nível da demanda, e dos investimentos, especialmente por conta dos juros e da incerteza elevados”.

(Marcello Campos)

