Rio Grande do Sul Municípios afetados pelo ciclone no Rio Grande do Sul podem participar do programa Reconstruir

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Reconstruir beneficia microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e empresas de médio porte Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini O Reconstruir beneficia microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e empresas de médio porte. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho publicou, nesta terça-feira (7), a Instrução Normativa 1/2023. O documento amplia o número de municípios afetados pelos eventos climáticos que podem participar do programa Reconstruir.

A lista contempla Colinas, Cruzeiro do Sul, Estrela, Humaitá, Lajeado e Venâncio Aires que se juntam às localidades de Arroio do Meio, Caraá, Encantado, Maquiné, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza e Sede Nova.

Os municípios incluídos poderão pedir ao Estado o subsídio parcial de juros remuneratórios devidos e pagos pelos proprietários de negócios que tenham operações de crédito contratadas com o Banrisul.

Os recursos para a amortização são de R$ 18,5 milhões e têm origem no Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Esse aporte é utilizado para equalizar juros de uma linha de R$ 100 milhões operada pelo Banrisul e destinada a micro, pequenas e médias empresas. O montante reduziu a taxa de juros, passando de 1,27% para 0,6%, com 12 meses de carência e 36 meses de prazo para os tomadores.

O Reconstruir beneficia microempreendedores individuais (MEI), microempresas, empresas de pequeno porte e empresas de médio porte. Para participar do programa, as empresas devem:

comprovar o enquadramento nos grupos econômicos contemplados pela medida;

ter matriz ou unidade filial em funcionamento nos municípios indicados;

mostrar provas de que foram afetadas pelos eventos climáticos;

ter registro na Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JucisRS) em data anterior ao evento climático;

comprovar a regularidade fiscal e firmar autodeclaração vinculando a utilização do valor recebido na operação de crédito à atividade econômica exercida para sanar os prejuízos decorrentes do evento climático.

Os empresários que preencherem os requisitos devem procurar o Banrisul, que avaliará a concessão do benefício.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/municipios-afetados-pelo-ciclone-no-rio-grande-do-sul-podem-participar-do-programa-reconstruir/

Municípios afetados pelo ciclone no Rio Grande do Sul podem participar do programa Reconstruir

2023-11-07