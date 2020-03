Colunistas Governo gaúcho e ministro Sérgio Moro em ação coordenada

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Transferência de lideres de facções ontem em Charqueadas. (Foto: Divulgação/MJSP)

O governador Eduardo Leite comemorou nesta terça-feira o êxito de mais uma etapa da chamada “Operação Império da Lei”, com apoio do Ministério da Justiça e da Segurança, que mantém em penitenciárias federais 18 líderes de facções criminosas do Rio Grande do Sul. Os detentos foram removidos da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e da Penitenciária Estadual Modulada de Charqueadas, o maior complexo prisional do Estado.

Foi a maior ação planejada até o momento pelo programa “RS Seguro”. Com a participação de mais de 1,3 mil agentes e o emprego de 306 viaturas, sete aeronaves – seis helicópteros e um avião – e quatro embarcações.

Sintonia com o governo federal

O ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, comentou que “foi realizada uma operação conjunta do governo federal e do governo estadual, que segue a política de isolamento de lideranças criminosas”. Segundo ele, estas lideranças de organizações criminosas transferidas para presídios federais não mais poderão prosseguir enviando ordens para a prática de crimes.

Adiado projeto da posse de animais domésticos

Ficou para a próxima semana a votação, pelo plenário da Assembléia Legislativa, do projeto do deputado Rodrigo Lorenzoni (DEM), que institui o Programa de Educação para a Posse Responsável de animais domésticos nas escolas da rede pública estadual de ensino. O projeto estava pronto para ser levado a plenário nesta terça-feira mas foi adiado por acordo de lideres e da Mesa Diretora do Legislativo.

A volta os sorteios na TV

Uma reivindicação de redes de comunicação, igrejas e clubes de futebol, os sorteios de prêmios pela TV estão novamente autorizados. O presidente Jair Bolsonaro editou uma MP (medida provisória) nº 923, que altera a legislação atual para permitir sorteios em redes de televisão. O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Embora já esteja em vigor, o Congresso precisa aprovar a MP 923 em até 120 dias.

Preocupações do setor rural

Presidente da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), Gedeão Pereira afirmou na Expodireto em Não-Me-Toque, que pelo menos dois problemas afligem os produtores rurais. O primeiro está na taxa de juros: antes abaixo da Selic, agora aos produtores vem sendo aplicado o equivalente a duas vezes a taxa Selic. Outro: os custos da produção. Os produtores que comemoram a colheita de 70 sacas de soja por hectare se deram conta de que, extraídos os custos, sobram dez sacas por hectare.

Acordo Governo-Congresso avançou

Avançou o acordo do governo com o Congresso para manter o veto do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo de cerca de R$ 30 bilhões cujo destino ficaria ao livre arbítrio dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. O Congresso disporá de R$ 15 milhões.

Desconfianças internas no Senado

Agora, a dificuldade para o avanço do acordo está dentro do Senado. Um grupo de senadores não confia no presidente Davi Alcolumbre e teme que ele destine os R$ 15 bilhões apenas entre os senadores mais alinhados ao seu projeto político.

