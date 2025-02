Rio Grande do Sul Governo gaúcho e prefeitura de Alvorada assinam ordem de início do Projeto Urbanístico no bairro Umbu

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

A proposta inclui a criação de praças com áreas verdes, espaços de uso coletivo, além de áreas abertas. Foto: Mauro Nascimento/Secom

O governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Alvorada assinaram nesta sexta-feira (14) a ordem de início da execução do Projeto Urbanístico Integrado, dentro do Programa RS Seguro COMunidade.

O projeto, assinado no bairro Umbu, orçado em mais de R$ 60 milhões, visa qualificar espaços e equipamentos públicos comunitários em cinco áreas, com a implementação de melhorias viárias e infraestrutura no entorno. A proposta inclui a criação de praças com áreas verdes, espaços de uso coletivo, além de áreas abertas, cobertas e edificadas para atividades culturais, educacionais, esportivas, de lazer e de organização comunitária.

Inicialmente será desenvolvido o projeto executivo com previsão de duração de sete meses antes da fase licitatória. A partir do projeto executivo e das licitações as obras se iniciam.

“Precisamos avançar no pilar da prevenção à violência, pois enfrentar a criminalidade não é apenas aumentar o policiamento, mas também criar uma cultura de paz. A verdadeira paz vem quando conseguimos construir um ambiente de inclusão, onde cada jovem e cada criança sinta que pode ter um futuro melhor. Esse é o papel do governo do Estado, em parceria com as prefeituras, para garantir oportunidades e transformar nossas comunidades. A paz duradoura só será possível quando todos se sentirem parte da solução”, explicou o governador Eduardo Leite.

Além disso, também foi realizada a assinatura do termo de cooperação entre a prefeitura de Alvorada, o governo do Estado, das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Segurança Pública e Obras Públicas, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), com o objetivo de unir esforços para a implementação das ações estratégicas no território Umbu.

O prefeito de Alvorada Douglas Martello falou sobre a importância deste projeto na vida dos moradores do bairro Umbu.

“Hoje é um dia histórico para Alvorada, com um investimento de 60 milhões de reais do governo do Estado. Este projeto vai transformar uma comunidade, que, por muito tempo, recebeu promessas, mas nada aconteceu na prática. A partir de agora, as coisas começarão a mudar. Estou emocionado e feliz, por poder compartilhar isso com a nossa comunidade. Um novo futuro para essa região começa hoje”, destacou Douglas.

Após o evento, o governador Eduardo Leite, o prefeito Douglas Martello e o seu vice, Valmor Freitas, realizaram uma visita aos locais que serão contemplados com as obras de urbanização.

