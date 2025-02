Política Lula fará visita de Estado ao Japão no final de março

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Trata-se da segunda viagem do presidente brasileiro ao Japão neste mandato. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ao Japão, entre os dias 25 e 26 de março, para uma viagem oficial. A visita faz parte da celebração dos 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, o presidente será recebido pelo imperador Naruhito e a imperatriz Masako no Palácio Imperial. Também manterá reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

Trata-se da segunda viagem do presidente brasileiro ao Japão neste mandato. A primeira vez ocorreu em maio de 2023, para a cúpula de líderes do G7. Em maio de 2024, foi a vez do então primeiro-ministro Fumio Kishida vir ao Brasil, em uma visita de Estado. Já em novembro, durante o G20, no Rio de Janeiro, Lula e Ishiba tiveram uma reunião bilateral.

O Brasil abriga a maior comunidade nipodescendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas, com atuação expressiva nos setores do agronegócio, indústria e cultura, entre outros. Já o Japão abriga a quinta maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 211 mil brasileiros.

Em 2024, segundo o Itamaraty, o Japão foi o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e terceiro maior destino de exportações brasileiras à região, com intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões e superávit de US$ 148 milhões.

De acordo com o Banco Central do Brasil, em 2023, o Japão respondia por um total de US$ 35 bilhões em investimentos estrangeiros diretos no país, sendo o 9º maior estoque e o segundo maior investidor asiático.

Desde 2023, novos investimentos japoneses vêm sendo realizados, com destaque para o setor automotivo. Lula vai retomar as viagens internacionais em março. A primeira delas deve ser ao Uruguai para a posse do presidente eleito, Yamandú Orsi. A visita, no entanto, ainda não foi confirmada.

Ainda em março, há previsão de visitas a Honduras – para a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – e Vietnã.

Queda na popularidade

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14) aponta que 24% dos eleitores brasileiros aprovam o governo do presidente Lula e que 41% reprovam. Dos entrevistados, 32% avaliam o governo como regular, e 2% não souberam ou não responderam.

Segundo o Datafolha, é o pior nível de aprovação em todos os três mandatos do presidente Lula, e a reprovação também é recorde. Antes, Lula havia atingido 28% de ótimo e bom em outubro e dezembro de 2005, no auge da crise do mensalão, em seu primeiro mandato, que ocorreu de 2003 a 2006. Já o maior índice de ruim e péssimo tinha sido registrado em dezembro de 2024, e foi de 34%.

O levantamento ouviu 2.007 eleitores de 113 cidades entre segunda-feira (10) e terça-feira (11). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Na pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2024, a aprovação de Lula era de 35% e a reprovação, 34%. Consideraram o governo regular 29% e 1% não soube ou não respondeu.

