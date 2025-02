Política “Só vou disputar a eleição se estiver 100%”, diz Lula sobre 2026

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

"Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo", afirmou. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil "Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo", afirmou. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A disputa pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva ainda é incerta, segundo o próprio presidente. Ele afirma que só irá se candidatar se tiver “100% de saúde”. A declaração foi dada em entrevista a Rádio Clube do Pará nesta sexta-feira (14).

“Se eu tiver com 100% de saúde, energia que eu tenho hoje [eu me candidato], inclusive, de cabeça limpa, porque caí, um tombo, machuquei e fiz um tratamento, limpei minha cabeça, tirei tudo que era bobagem que tinha na cabeça, só ficou coisa boa agora e pensamentos positivos. É esse país que a gente vai discutir em 2026. Se eu estiver legal e achar que posso ser candidato, posso ser candidato, mas não é a minha prioridade agora, quero governar 2025”, disse Lula.

O petista sofreu uma queda doméstica em outubro do ano passado. Em dezembro, ele passou por uma cirurgia de emergência para conter uma hematoma na cabeça. Hoje, Lula está totalmente recuperado, podendo realizar inclusive viagens longas.

O presidente, que está no começo do terceiro ano deste novo mandato como presidente da República, afirma que 2025 é o ano dele e que ainda tem muitas discussões sobre ser candidato, ou não, nas eleições de 2026.

“Se eu vou ser candidato ou não, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém e muito menos para mim”, afirmou o chefe do Executivo.

Relação com Trump

Lula disse que não existe relacionamento com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, e insinuou que a postura do republicano coloca em risco a democracia no mundo.

Em entrevista à Rádio Clube do Pará, o petista afirmou que os EUA se colocavam como “xerifes do planeta Terra” e “defensores da democracia”, mas agora parecem ter mudado o discurso.

“Eu me preocupo com isso porque o que está em risco no mundo é a democracia, e eles agora estão negando tudo isso. Eu acho delicado”, afirmou Lula, que foi questionado sobre a relação com Trump.

“Primeiro que não tem relacionamento. Eu ainda não conversei com ele, e ele ainda não conversou comigo. O Brasil considera os EUA um país extremamente importante, e espero que os EUA reconheçam o Brasil como um país muito importante”, salientou.

O presidente também prometeu retaliações se Trump mantiver as tarifas de 25% contra o aço brasileiro e destacou que os Estados Unidos e o Brasil têm “uma relação comercial igualitária”.

“Enquanto estiver nessa relação civilizada, tudo bem. Mas se taxar o aço brasileiro, vamos reagir comercialmente: ou vamos denunciar na Organização Mundial do Comércio, ou vamos taxar produtos que a gente importa deles”, disse Lula, ressaltando que o mundo precisa de “tranquilidade para a economia crescer”.

