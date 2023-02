Rio Grande do Sul Governo gaúcho e prefeitura de Alegrete inauguram obras rodoviárias e iniciam melhorias em hospital da região

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Primeira obra entregue foi o acesso asfáltico da BR-290 ao aeroporto Aeroporto Municipal Gaudêncio Ramos Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Investimentos incluem qualificação da infraestrutura da Santa Casa local. (Foto: Divulgação) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizada na Fonteira-Oeste do Estado, a cidade de Alegrete teve esse domingo (26) marcado pela inauguração de obras no setor rodoviário e sinal verde à realização de melhorias em infraestrutura hospitalar. A lista abrange as estradas BR-290 e RS-566, bem como a Santa Casa do município, com investimentos que totalizam aproximadamente R$ 69 milhões em recursos do governo gaúcho e prefeitura.

A primeira entrega oficial do dia foi o acesso asfáltico da BR-290 ao aeroporto Aeroporto Municipal Gaudêncio Ramos. Viabilizada por meio de um convênio entre Estado e prefeitura, a iniciativa recebeu R$ 3,08 milhões, dos quais R$ 2,47 milhões foram destinados pelo programa estadual “Avançar” e o restantes através de contrapartida do município.

O trecho abrange 2,2 quilômetros de via asfaltada e 400 metros de ampliação da pista de pouso e decolagem. Toda a pavimentação do acesso foi concluída, restando por concluir apenas a sinalização e o balizamento da pista. “A qualificação da área de acesso ao aeroporto potencializa as conexões de negócios e turismo na região”, destaca o texto informativo divulgado pelo Executivo gaúcho.

Depois foi a vez do primeiro segmento de pavimentação da RS-566, que liga Alegrete a Maçambará. Foram liberados ao tráfego 34,9 quilômetros de estrada pavimentada, unindo a BR-290 à BR-472.

Dentre as vantagens estão a redução significativa de distâncias nessa área do mapa gaúcho, com esperado barateamento dos custos de frete e impacto positivo no escoamento da produção de grãos e carne bovina (expressivas na região) e redução de custos de frete. O investimento do Estado soma até agora R$ 61 milhões.

Eduardo Leite reiterou essa avaliação: “Os municípios da Fronteira-Oeste têm extensão territorial muito grande e, por esse motivo, as distâncias percorridas são igualmente longas. A pavimentação ajudará muito na mobilidade entre os municípios, contribuindo para mudar a realidade da região”.

O prefeito Márcio Amaral, por sua vez, ressaltou que a estrada também resultará em benefícios no acesso a serviços: “Com certeza, essa obra facilitará que toda a região seja atendida em termos de infraestrutura logística. Terá impacto, ainda, na área da saúde, já que cidades como Maçambará, Rosário do Sul e Manoel Viana têm Alegrete como referência para atendimento”.

Depois o governador também vistoriou as obras na avenida Caverá, que incluem ampliação e recuperação da área com asfalto, além da construção da primeira ciclovia de Alegrete, ao longo de todo a extensão. A verba destinada pelo Estado é de R$ 2 milhões, por meio do programa “Pavimenta”, mais a contrapartida de R$ 4,4 milhões pelo município.

Santa Casa

A agenda na cidade foi finalizada com a assinatura da ordem de início de três obras na Santa Casa de Alegrete: construção de uma Casa de Acolhimento a mães de bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal, novas instalações dos ambulatórios para gestantes de alto risco e egressos da UTI neonatal.

Essas estruturas beneficiarão habitantes de 11 cidades da Fronteira-Oeste que têm a instituição hospitalar como referência. O investimento do Estado é de R$ 1,71 milhão, no âmbito do programa “Avançar na Saúde”. Os recursos serão empregados também na aquisição de equipamentos.

A casa de acolhimento funcionará como alojamento para gestantes aguardam uma vaga na UTI neonatal ou mães que precisam acompanhar bebês internados. Trata-se da primeira desse tipo no Estado.

O investimento atual não é o único do programa estadual na Santa Casa de Alegrete. No ano passado, foram inaugurados o novo Setor de Hemodiálise, a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional para pacientes de alto risco e um novo bloco cirúrgico, com recursos de R$ 2,5 milhões repassados pela Secretaria Estadual da Saúde. Outros R$ 980 mil financiarão uma nova UTI adulta, com dez leitos – o convênio foi assinado em dezembro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-e-prefeitura-inauguram-obras-rodoviarias-e-iniciam-melhorias-em-hospital-de-alegrete/

Governo gaúcho e prefeitura de Alegrete inauguram obras rodoviárias e iniciam melhorias em hospital da região