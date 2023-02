Rio Grande do Sul Com apoio da Interpol, foragido da Justiça gaúcha é extraditado pela Argentina

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Caso é semelhante ao de gaúcho entregue pelo Uruguai na semana passada. (Foto: Divulgação/PF)

Em operação conjunta com autoridades da Argentina, equipes da Polícia Federal (PF) e Polícia Civil gaúcha receberam neste fim de semana um gaúcho de 45 anos, extraditado pelo país vizinho por estar foragido da Justiça do Rio Grande do Sul. Ele havia sido capturado em Buenos Aires e enviado de avião a Uruguaiana (Fronteira-Oeste), onde permanece preso.

O indivíduo é acusado de participação em furtos e roubos de cargas de caminhões em vários Estados. De acordo com o processo, trata-se do chefe de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, bem como mandante da ordem de assassinato de um policial que o investigava.

Informações da PF detalham que o criminoso foi preso na Argentina em maio de 2019. Após um contato com a Interpol (polícia internacional), autoridades locais constataram a vigência de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Uruguaiana. Os dados do foragido foram incluídos “lista vermelha” de procurados internacionais, possibilitando que o gaúcho continuasse encarcerado até a conclusão do processo de extradição.

Uruguai

Na quinta-feira passada (23), a PF ajudou a executar o processo de extradição de outro foragido da Justiça gaúcha em país do Mercosul. Trata-se do autor de um homicídio na cidade de Jaguarão, também na Fronteira-Oeste.

Na ocasião, ele teve decretada prisão preventiva por homicídio (invadiu a casa da ex-namorada e a executou o companheiro dela com dois tiros) mas escapou da cidade antes de ser encontrado pela Polícia Civil. Destino: a cidade de Rio Branco, no Uruguai.

O assassino teve seu nome incluído na lista de procurados da Interpol. No país vizinho, foi encontrado pela Polícia local e as autoridades deflagraram seu processo de extradição para o Brasil. Agentes da PF encarregados da custódia buscaram o foragido no outro lado da fronteira e agora ele aguarda em uma cela do Presídio Estadual de Jaguarão, à disposição da Justiça.

(Marcello Campos)

