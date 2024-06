Rio Grande do Sul Governo gaúcho firma parceria com a Caixa Federal para medidas de enfrentamento à calamidade pública

Documento foi assinado em Brasília pela secretária estadual Danielle Calazans. (Foto: Divulgação/Secom-RS)

Por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o governo gaúcho assinou com a Caixa Econômica Federal um acordo de cooperação técnica para reforço às medidas de enfrentamento da calamidade pública gerada pelas enchentes. O documento formaliza o apoio do banco estatal ao do Rio Grande do Sul.

A iniciativa prevê a ampliação da troca de informações e a qualificação de soluções relacionadas a atendimento, logística, habitação e outras políticas públicas voltadas aos cidadãos. Em texto publicado no site estado.rs.gov.br sem muitos detalhes do acordo em si, o Palácio Piratini ressaltou:

“Desde os primeiros momentos após a ocorrência dos fenômenos meteorológicos de maio, a instituição tem sido parceira da administração pública, com uma série de medidas em atendimento às demandas imediatas. Contar com o apoio da Caixa neste momento de dificuldade tem sido de extrema importância.”

O termo foi rubricado em Brasília pela titular da pasta estadual, Danielle Calazans, e pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira. Participaram do ato a diretora-geral da SPGG, Sônia Saconi, e outros três executivos do banco estatal. São eles os vice-presidentes Adriano Assis Matias (Varejo), Inês da Silva Magalhães (Habitação) e Marcelo Campos Prata (Logística, Operações e Segurança).

Apoio do Banrisul ao setor cultural

Já o Banrisul anunciou uma doação superior a R$ 25 milhões para o setor cultural, um dos mais afetados pelos impactos das enchentes no Estado. O montante tem como destino iniciativas para recuperar instituições vinculadas à Secretaria da Cultura (Sedac) e permitir a retomada de atividades e projetos.

A maior parte da verba (R$ 15 milhões) será canalizada para recuperação de instituições cujas sedes foram danificadas por alagamentos na capital gaúcha: Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), Memorial do Rio Grande do Sul, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), além do Museu Estadual do Carvão, em Arroio dos Ratos.

Na cerimônia, também foi anunciada uma parceria do governo do Estado com o Sebrae, por meio da qual serão destinados à cultura R$ 59,5 milhões. Os microempreendedores individuais do setor terão direito a R$ 3 mil, ao passo que os microempresários poderão receber R$ 10 mil, além de serviços de consultoria da entidade. Essas e outras medidas estão detalhadas em banrisul.com.br.

(Marcello Campos)

