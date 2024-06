Rio Grande do Sul Governo gaúcho firma termo de cooperação para doações a centros de acolhimento em Porto Alegre e Canoas

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Entre as contribuições estão serviços de internet, eletrodomésticos, banheiros e espaço para crianças Foto: Maurício Tonetto/Secom Entre as contribuições estão serviços de internet, eletrodomésticos, banheiros e espaço para crianças. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

A montagem dos CHAs (Centros Humanitários de Acolhimento) ganhou reforço com as doações de empresas privadas e organizações, formalizadas na manhã dessa quarta-feira (12), no CAC (Centro Administrativo de Contingência), em Porto Alegre.

Termos de cooperação foram assinados com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, além de representantes das empresas Oi S.A., Whirlpool Corporation e Cordeiro Kids e da organização nacional de voluntariado apartidário Movimento União BR.

As doações incluem serviços de conexão de internet, criação de espaços lúdicos para as crianças, fornecimento de estruturas de banheiros com chuveiro e máquinas para lavanderia, que irão compor os cinco CHAs.

Os centros foram criados pelo governo estadual em parceria com as prefeituras de Canoas e de Porto Alegre para acolher, de forma emergencial, famílias que ficaram desabrigadas em razão das enchentes de maio. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

“O caminho adequado é viabilizar moradias definitivas, mas, enquanto se trabalha nisso, é preciso acolher as pessoas dignamente. Com essas doações, teremos espaços mais adequados para as crianças, conectividade, estruturas com banheiros e chuveiros e máquinas de lavar e secar, que nos ajudarão a atender às necessidades de cada um desses centros. Agradecemos a todos que estão se mobilizando para auxiliarmos as pessoas com carinho e atenção”, afirmou Leite.

“Estas doações representam mais qualidade e dignidade para os abrigados nos Centros Humanitários de Acolhimento, ao mesmo tempo em que vão proporcionar um ambiente mais próximo do lar destas pessoas. No caso dos espaços kids, em especial, além de uma ocupação, as crianças terão acesso à brinquedoteca com brinquedos pedagógicos e auxílio de profissionais especializados que vão apoiar o desenvolvimento integral da faixa etária”, exemplificou o vice-governador, que coordena as ações pela primeira infância no âmbito do Gabinete de Projetos Especiais.

Também estiveram presentes na ocasião membros da OIM (Organização Internacional para as Migrações) e da Acnur (Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados), parceiros da iniciativa. Além destes entes, integram o projeto as prefeituras de Porto Alegre e de Canoas e o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

Espaço kids

A empresa Cordeiro Kids será responsável pela criação de espaços infantis lúdicos e educativos, destinados ao desenvolvimento integral, tratamento e prevenção da saúde para as crianças abrigadas nos CHAs.

Internet

O mapeamento das necessidades de conectividade e a manutenção de estrutura e serviços de acesso à internet será feito pela empresa OI S.A.. O objetivo é garantir a operacionalização das atividades públicas que serão desempenhadas nos Centros.

Sanitários

O Movimento União BR já destinou para o CHA Refap, em Canoas, oito contêineres com seis sanitários cada. Também está prevista a doação de mais quatro destas estruturas, além de 12 contêineres com chuveiros.

Lavanderia

A Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, contribuiu com 80 novos produtos, sendo 40 máquinas de lavar e 40 secadoras de roupa, que serão entregues ainda em junho. A companhia já havia realizado outras doações em produtos em maio deste ano.

Foram mais de 4 mil cestas básicas (cerca de 40 toneladas de alimentos) e 154 kits de produtos para os centros de acolhimentos e abrigos provisórios. Cada kit conta com cinco itens (uma geladeira, dois fogões, uma máquina de lavar e uma secadora), totalizando quase 800 produtos.

