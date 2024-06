Grêmio Gramado da Arena do Grêmio começa a ser replantado

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Empresa administradora da Arena diz que o campo estará em condições ideais "dentro de algumas semanas" Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio Empresa administradora da Arena diz que o campo estará em condições ideais "dentro de algumas semanas" (Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio) Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com os danos causados pela enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, o gramado da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, começou a ser totalmente replantado. A empresa administradora do local diz que o campo estará em condições ideais “dentro de algumas semanas”.

O replantio começou a ser realizado nesta terça-feira (11). No processo, a grama utilizada será do viveiro cultivado pela Arena em Santo Antônio da Patrulha, na região metropolitana de Porto Alegre.

O gramado ficou mais de 20 dias totalmente submerso em água podre. O bairro Humaitá, onde está localizado o estádio do Tricolor gaúcho, foi um dos mais afetados em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gramado-da-arena-do-gremio-comeca-a-ser-replantado/

Gramado da Arena do Grêmio começa a ser replantado

2024-06-12