Rio Grande do Sul Forças de segurança estão prontas para reagir a atos extremistas no Rio Grande do Sul, garante o governo gaúcho

Por Marcello Campos | 8 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"No RS, estamos com as forças de segurança prontas para resposta firme e imediata diante de qualquer tentativa de subversão da ordem", afirmou Leite Foto: Arquivo/Palácio Piratini Bolsonaristas realizaram novos protestos no Centro Histórico da Capital gaúcha. (Foto: Leonel Radde/Divulgação) Foto: Arquivo/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite garantiu que as autoridades gaúchas estão prontas para reagir a atos extremistas como os realizados em Brasília neste domingo (8). “Estamos com forças de segurança prontas para resposta firme e imediata a qualquer tentativa de subversão da ordem”, frisou nas redes sociais. No Centro de Porto Alegre, o policiamento foi reforçado em frente ao Palácio Piratini, Assembleia Legislativa e Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Ele classificou de “barbárie e terrorismo” as invasões e vandalismo das sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF): “As cenas criminosas que vemos são absolutamente inaceitáveis em nossa democracia”.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também se manifestou por meio da internet. “Repudiamos com veemência os atos que estamos vivenciando neste momento na capital federal. Cenas como essas não combinam com a democracia, que é o império da lei. Estamos vivendo um momento difícil e delicado”.

Manifestantes continuam no Centro

No que se refere ao reforço do policiamento em pontos-chave do Centro Histórico de Porto Alegre, a logística tem finalidade preventiva, pois não havia movimentação atípica em em tais pontos até a noite deste domingo.

Outro foco de preocupação é o entorno dos quartéis no Centro Histórico da capital gaúcha. Após uma retirada espontânea no fim do ano, os manifestantes retornaram progressivamente ao entorno do edifício do Comando Militar do Sul (CMS, antigo 3º Exército).

Vestidos de verde-amarelo e bradando palavras-de-ordem, eles chegaram a realizar passeatas pelas ruas da região nas tardes de sábado e domingo. Na pauta, os já habituais pedidos antidemocráticos como intervenção das Forças Armadas, acusações a membros do STF e outras autoridades.

No final da tarde, um princípio de confusão foi registrado no local, quando apoiadores de Lula passarem pelo local e houve atrito com bolsonaristas. Foi necessária a intervenção da BM para evitar confronto físico.

Protesto em frente a refinaria

Entre a manhã e a noite deste domingo, também houve protesto antidemocrático nas imediações da entrada da Refinaria Alberto Pasqualini (PRF), em Canoas (Região Metropolitana). Entre 50 e 100 pessoas chegaram a interromper o fluxo de veículos na rodovia BR-116, mas após negociação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acabaram convencidos a import bloqueios temporários.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul