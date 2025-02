Rio Grande do Sul Prefeitura de Imbé e governo gaúcho inauguram duplicação de trecho da avenida Paraguassu

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Obra recebeu R$ 17,1 milhões, mediante convênio entre Estado e prefeitura. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

A prefeitura de Imbé (Litoral Norte) e o governo gaúcho inauguraram nessa quinta-feira (27) a duplicação do trecho da avenida Paraguassu que cruza o município. Com extensão de 2,7 quilômetros entre as avenidas Caxias do Sul e Ovídio Barbieri, a obra era uma antiga demanda de moradores e veranistas de região e foi viabilizada mediante convênio entre os Executivos municipal e estadual.

O investimento foi de R$ 17,1 milhões, divididos entre as duas esferas envolvidas na parceria. A maior parte do montante coube ao governo do Estado (R$ 12,7 milhões).

Além de mais uma pista asfaltada e recapeamento da antiga, o trecho ganhou ciclofaixa, iluminação por sistema de LED, estacionamento, canteiro central e sinalização. Também foram realizadas obras de drenagem e deslocamento da rede elétrica.

O ato também marcou a assinatura, pela prefeitura de Tramandaí, da ordem de início de obras da duplicação de trechos da rodovia estadual ERS-786. A obra também será realizada a partir de um convênio do município com o governo estadual, que destinou R$ 14,2 milhões para a intervenção. O convênio havia sido assinado em dezembro pelo então governador em exercício Gabriel Souza.

Nesta temporada de veraneio, o governo investiu R$ 169 milhões em conservação, manutenção e duplicação de rodovias nos litorais Norte e Sul. O trabalho das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) tem o objetivo de trazer mais segurança e qualidade de vida para os gaúchos, pois o período de verão registra aumento de fluxo nas rodovias que levam às praias do Rio Grande do Sul.

Com a palavra…

Participaram da cerimônia o prefeito Ique Vedobato, o governador Eduardo Leite (recém-chegado de viagem oficial à Holanda), seu vice Gabriel Souza e o titular da Secretaria de Logística e Transportes, Juvir Costella. Leite destacou o desenvolvimento urbano proporcionado pela entrega do trecho duplicado da avenida, que é a principal via do município de Imbé:

“Essa obra é um marco para a infraestrutura urbana do município, mas é de extrema importância também para a transformação econômica da região. Com a obra implementada vemos novos investimentos surgindo e observamos a confiança das pessoas em empreender aqui, porque percebem a qualidade da infraestrutura que vai possibilitar atrair clientes, movimentar cargas e gerar riqueza”.

O vice-governador falou sobre a importância dos convênios entre o governo do Estado e as prefeituras, possibilitando obras desse porte, como a duplicação da avenida Paraguassu: “Essa é a maior obra do governo do Estado no Litoral Norte até agora, seja pelo volume de recursos, seja pela extensão e importância estratégica para a mobilidade urbana”.

Ele acrescentou: “Quem conheceu a Paraguassu antes da obra deverá concordar comigo que parece que não estamos no mesmo lugar. Havia muito congestionamento e, sem duplicação do espaço urbano, era mais complicado. Realmente foi um investimento muito importante para o trânsito e para a economia da região”.

O secretário Juvir Costella, por sua vez, chamou a atenção para a qualificação de todo o entorno da via: “Essa é uma obra que garante maior segurança e trafegabilidade para quem utiliza a via. Também melhorou muito visualmente a região e, sem dúvidas, promove uma transformação na autoestima do município, atraindo mais visitantes e empreendedores”.

(Marcello Campos)

