Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Em Giruá, centro especializado em reabilitação física e ocular foi reformado com verba estadual de R$ 1 milhão. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS)

Em visita ao Noroeste gaúcho nessa sexta-feira (7), o governador Eduardo Leite participou da cerimônia de inauguração de melhorias no Hospital São José, em Giruá. A instituição teve reformado o seu centro especializado em reabilitação física e visual, com 350 metros-quadrados e que é referência para 90 municípios da região, atendendo cerca de 600 pacientes. O investimento estadual foi de R$ 1 milhão.

Ele discursou: “Investir em saúde é investir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Este centro vai proporcionar atendimento de qualidade para pacientes que antes precisavam se deslocar para outros municípios”.

Também presente na ocasião, a titular da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Arita Bergmann, emendou: “É sempre muito emocionante fazer esse tipo de entrega, porque a área de reabilitação, tanto física quanto visual, é de suma importância, ao oportunizar um atendimento qualificado e acolhedor”.

Ambos anunciaram, ainda, a implantação do sétimo Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher-RS), na mesma cidade. “Queremos chegar a 19 centros no Estado, garantindo que mulheres de todas as regiões tenham acesso a atendimento especializado e de qualidade”, frisou o chefe do Executivo. “Este é um compromisso que assumimos e estamos cumprindo.”

Outros compromissos

Como parte do roteiro, Leite ainda vistoriou as obras de pavimentação do acesso asfáltico da rodovia VRS-867, com 18 quilômetros de extensão e que liga o município de Senador Salgado Filho ao entroncamento com a ERS-344. A obra é aguardada há décadas pela comunidade e deve ser concluída até o fim do ano. Investimento: R$ 42,7 milhões.

Desde 2019, o governo estadual entregou 24 acessos asfálticos a municípios. Estão em andamento 19 obras, oito das quais devem ser iniciadas em breve e 11 já estão em fase de projeto, totalizando R$ 235 milhões em investimentos.

Leite também prestigiou a abertura oficial da ExpoGiruá e Feira do Butiá, evento que prossegue até este domingo (9) no Parque Municipal de Exposições Olmiro Callai. Com aproximadamente 250 expositores e programação diversificada (palestras, workshops, exposições e shows, dentre outros), o evento deve atrair cerca de 50 mil visitantes.

“Eventos como este são fundamentais para o desenvolvimento regional. Aqui vemos a força do agronegócio, do empreendedorismo e da cultura local se unindo para gerar negócios e oportunidades”, destacou o governador durante a abertura. Em 2023, a feira movimentou R$ 85 milhões em cinco dias de evento.

A agenda do governador no Noroeste gaúcho foi encerrada com uma visita a Três de Maio. Na pauta, novos anúncios de investimento na área da saúde.

(Marcello Campos)

