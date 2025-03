Rio Grande do Sul Policial militar morre atropelado durante operação na BR-386, em Soledade

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Luis Fernando Lusi ingressou na Brigada Militar em 2009 e atuava desde então no 38º BPM. Foto: Reprodução Luis Fernando Lusi ingressou na Brigada Militar em 2009 e atuava desde então no 38º BPM. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um policial militar de 33 anos morreu após ser atropelado por um motorista que desrespeitou uma barreira policial na BR-386, em Soledade, no Norte do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como o 2º sargento Luis Fernando Lusi, do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM).

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (8), quando equipes do batalhão receberam informações sobre um veículo com placas clonadas circulando pela rodovia. Após localizar o automóvel, os policiais iniciaram uma perseguição.

Próximo a um pedágio, foi montada uma barreira para interceptar o veículo. No entanto, o motorista entrou na contramão, ignorou a ordem de parada e atingiu Lusi. O policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O suspeito fugiu, mas foi localizado pouco depois e preso. O veículo também foi apreendido.

Carreira e homenagem

Luis Fernando Lusi ingressou na Brigada Militar em 2009 e atuava desde então no 38º BPM. Ele deixa esposa e um filho de dois anos.

Em nota, a Brigada Militar lamentou a morte do policial e manifestou solidariedade à família e amigos.

