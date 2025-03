Mundo Bitcoin: entenda o que é a reserva estratégica anunciada pelos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











EUA não vai comprar biticoins, mas transferir a moeda digital que for apreendida para o Tesouro norte-americano. Foto: Reprodução EUA não vai comprar biticoins, mas transferir a moeda digital que for apreendida para o Tesouro norte-americano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Donald Trump estabeleceu uma reserva estratégica de Bitcoin e um estoque de outros ativos digitais por meio de uma ordem executiva na quinta-feira (6), pouco antes de sediar uma cúpula sobre criptomoedas na Casa Branca.

Durante evento com representantes do setor de cripto, na sexta-feira (7), Trump afirmou que busca tornar os EUA a capital mundial dos ativos digitais, e que sua gestão está fazendo “uma ação histórica para entregar esta promessa”.

O republicano afirma que as agências federais vão conduzir um inventário em busca de todos os criptoativos que o governo detenha para transferir ao Tesouro dos EUA.

O que é a Reserva Estratégica de Bitcoin?

Segundo a ordem executiva de Trump, os Estados Unidos basicamente consolidariam todos os bitcoins apreendidos por meio de confiscos criminais e civis e os manteriam como um ativo de reserva – semelhante à forma como ouro e petróleo são estocados.

Os proponentes da mudança dizem que a reserva atuaria como uma proteção contra a instabilidade financeira em um futuro hipotético em que as criptomoedas substituíssem o dinheiro regular emitido pelos bancos centrais. Segundo eles, um investimento em bitcoin poderia ajudar a pagar a dívida nacional.

Como a reserva funcionaria?

A ordem dos EUA diz que a reserva seria construída usando apenas o bitcoin apreendido pela polícia. A estimativa é de que haja US$ 17 bilhões em bitcoins sobrando de vários processos legais ao longo dos anos – normalmente, o Tesouro vende esses ativos para compensar as vítimas e reforçar a polícia.

As autoridades enfatizaram que nenhum dinheiro dos contribuintes será usado para adquirir mais bitcoins. No entanto, a ordem autoriza os departamentos do Tesouro e do Comércio a desenvolver estratégias “neutras em termos de orçamento” para comprar mais bitcoins.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/bitcoin-entenda-o-que-e-a-reserva-estrategica-anunciada-pelos-estados-unidos/

Bitcoin: entenda o que é a reserva estratégica anunciada pelos Estados Unidos

2025-03-08