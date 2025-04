Rio Grande do Sul Governo gaúcho inaugura novo prédio do Centro da Juventude Cruzeiro, na Zona Sul de Porto Alegre

31 de março de 2025

Iniciativa tem por finalidade promover a cultura de paz, com atividades e outras ações (Foto: Vitor Rosa/Palácio Piratini)

Com um investimento estadual de R$ 6,5 milhões, o novo prédio do Centro da Juventude (CJ) Cruzeiro, na Zona Sul de Porto Alegre, foi inaugurado nessa segunda-feira (31) pelo governador gaúcho Eduardo Leite. O espaço receberá as atividades do Programa de Oportunidades e Direitos (POD/RS), executado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) em parceria com o Instituto Social 10.

Antes, o CJ Cruzeiro funcionava em um espaço alugado. O centro atende, em média, 680 jovens por ano, dispondo agora de uma infraestrutura própria do Estado, mais qualificada. Somente no local, já foram contemplados quase 7 mil jovens. Desses, 427 se tornaram Jovens Multiplicadores, que atuam como líderes e têm a tarefa de levar mais jovens ao programa, promovendo uma cultura de paz nos bairros em que vivem.

A obra foi gerida e fiscalizada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). O novo prédio, que possui 1,4 mil metros quadrados divididos em quatro pavimentos, localiza-se no bairro Medianeira. O espaço está equipado com 15 salas para aulas de gastronomia, informática, robótica, manicure, maquiagem, inglês, cabeleireiro e barbearia, fotografia, dança, música, jiu-jitsu, dicção e oratória, auxiliar administrativo, empreendedorismo e educação financeira, biblioteca, cine-auditório, estúdio de gravação e sala de escuta individualizada.

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), por meio do Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativa, também contribuiu para a finalização da construção, realizando a fiscalização administrativa do contrato.

Com a palavra…

“O processo de finalização e entrega dos Centros da Juventude é o nosso grande objetivo. É um momento de muita alegria e satisfação ver que o trabalho realizado por toda a equipe está tendo resultados tão positivos”, destacou o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabricio Peruchin. “Essa política pública é imensurável pela importância do trabalho assistencial na vida de cada um dos jovens que passam pelos centros. É por essa transformação que trabalhamos juntos.”

“Um prédio não se resume às suas paredes. Também fazem parte dele o seu contexto, a sua comunidade e as pessoas que por ali circulam. Nesses espaços, há a possibilidade de crescimento e melhoria de vida, permitindo que os jovens e suas famílias vislumbrem um futuro melhor”, comentou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte. “Já inauguramos os de Viamão e Alvorada, e três em Porto Alegre: Cruzeiro, Rubem Berta e Lomba do Pinheiro. Em breve, finalizaremos também o da Restinga.”

A solenidade contou com a fala da estudante Camila Marrote, de 18 anos, moradora da Cruzeiro e integrante do CJ. Ela passou no vestibular de medicina veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), já começou a cursar a faculdade e considera o Centro da Juventude um espaço transformador. Ela deu seu depoimento:

“Em 2023, eu estava muito perdida em relação ao futuro, e minha família estava passando por dificuldades financeiras. Com a bolsa oferecida, eu pretendia ajudar em casa. Mas com o tempo vi que a verdadeira riqueza era o centro e as pessoas nele. Aprendi temas muito importantes e desenvolvi habilidades. Me ajudaram a inscrever no Enem e no vestibular, e consegui ser aprovada numa universidade federal.”

Também participaram da inauguração os secretários de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos; e dos Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

Saiba mais

O POD é um programa de prevenção e combate à violência e à criminalidade, que se desenvolve nos seis CJ do Estado. Os centros atendem jovens de 14 a 24 anos que vivem em áreas marcadas pela vulnerabilidade social, oferecendo atividades educacionais – como cursos profissionalizantes e de idiomas, reforço escolar, acompanhamento psicossocial e eventos culturais e esportivos. Há também o direcionamento para o mercado de trabalho.

As unidades estão localizadas nos bairros Cruzeiro, Rubem Berta, Lomba do Pinheiro e Restinga, em Porto Alegre, e também nas cidades de Alvorada e Viamão.

Desde 2016, o programa já atendeu mais de 34 mil jovens, tendo encaminhado mais de 4 mil deles para o mercado de trabalho. O POD também conta, desde 2014, com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os participantes dos CJs podem se tornar Jovens Multiplicadores, recebendo auxílios mensais de R$ 598 por um período de 12 meses. A iniciativa conta com aporte anual de R$ 18,1 milhões do governo do Estado. Desse montante, R$ 3,4 milhões são direcionados a bolsas do “Jovem Multiplicador”.

