Rio Grande do Sul Governo gaúcho indica superintendente da Corsan para o cargo de diretora-presidente da companhia

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Samanta Takimi é funcionária de carreira da Corsan desde 2012 Foto: Arquivo pessoal Samanta Takimi é funcionária de carreira da Corsan desde 2012. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Controlador da Corsan, o governo do Rio Grande do Sul indicou a advogada Samanta Takimi para ser a nova diretora-presidente da companhia. Funcionária de carreira desde 2012, ela assumiu a superintendência de Relações Institucionais da empresa em 2020.

Samanta foi indicada para assumir o cargo depois que Roberto Barbuti anunciou, na segunda-feira (29), a sua saída do comando da empresa. Ele estava no cargo desde 2019. Agora, o nome da advogada passará por eleição no Conselho de Administração.

“A indicação busca assegurar a continuidade e a conclusão do processo de privatização que está em curso”, afirmou o governo do Estado. A estatal foi vendida à Aegea em dezembro do ano passado. O consórcio ainda não assumiu o controle devido a impasses judiciais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-indica-superintendente-da-corsan-para-o-cargo-de-diretora-presidente-da-companhia/

Governo gaúcho indica superintendente da Corsan para o cargo de diretora-presidente da companhia

2023-05-31