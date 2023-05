Economia Rio Grande do Sul é o sétimo Estado brasileiro onde é mais rápido abrir empresas

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Levantamento aponta que uma empresa leva 13 horas para estar ativa no território gaúcho

O Rio Grande do Sul é o sétimo Estado brasileiro onde é mais rápido abrir empresas, aponta o estudo Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados.

O RS subiu cinco posições no ranking nacional no primeiro quadrimestre deste ano na comparação com os quatro últimos meses de 2022.

O levantamento atual indicou que uma empresa leva 13 horas para estar ativa no território gaúcho, sete horas a menos do que o tempo total registrado no fim do ano passado, que era de 20 horas. A média brasileira é de 30 horas.

Considerando que a abertura de uma empresa tem duas etapas, para saber o tempo total necessário para que ela esteja apta a funcionar é preciso somar as horas de trabalho despendidas em cada uma delas.

Na primeira etapa, que analisa a viabilidade, é contabilizado o tempo que o município leva para responder se a atividade econômica pode ou não ser executada no endereço previsto pelo empreendedor. Nessa fase, há uma verificação se o espaço físico está de acordo com o plano diretor municipal e demais regras vigentes.

Já na segunda etapa, que corresponde ao registro, considera-se o tempo de avaliação e aprovação do contrato social apresentado pela empresa ao órgão responsável, no caso a JucisRS (Junta Comercial, Indústria e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

No ranking atual, são necessárias dez horas para a análise de viabilidade e três horas para o registro na JucisRS. No terceiro quadrimestre de 2022, eram gastas 15 horas na primeira etapa e cinco na segunda. No ano passado, conforme dados do Mapa de Empresas, o RS ocupou a 22ª posição nos quatro primeiros meses e a 23ª no segundo quadrimestre.

O Mapa de Empresas também fornece informações como o perfil das companhias por porte, setor e ramo de atividade, além de recortes por Estados e municípios. De janeiro a abril deste ano, foram abertas 1.331.940 empresas no Brasil.

O Rio Grande do Sul é o quinto Estado que mais formalizou pessoas jurídicas nos primeiros quatro meses deste ano, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

