Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia a distribuição de 356 mil vacinas contra a gripe

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

O início oficial da campanha está programado para o dia 7 de abril. Foto: Walterson Rosa/MS O início oficial da campanha está programado para o dia 7 de abril. (Foto: Walterson Rosa/MS) Foto: Walterson Rosa/MS

O governo gaúcho começou, nesta quarta-feira (26), a distribuição do primeiro lote de vacinas contra a gripe (influenza), com 356 mil doses.

O início oficial da campanha está programado para o dia 7 de abril, mas os municípios podem dar início à vacinação assim que receberem as unidades.

Ao todo, o público-alvo da estratégia no Rio Grande do Sul é composto por mais de 5,3 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, selecionados pelo Ministério da Saúde por serem de maior risco de agravamento ou de maior exposição.

A partir deste a vacina da gripe está inclusa no Calendário Nacional de Vacinação para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade), tornando permanente a proteção para esses públicos. Ou seja, a vacinação a esses públicos fica disponível ao longo do ano todo (a partir da chegada das doses).

Outros grupos continuarão a receber o imunizante em estratégias especiais, incluindo profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros.

Grupos prioritários para a vacinação:

* Crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias): 830.039

* Gestantes (qualquer período gestacional): 90.731

* Idosos (a partir dos 60 anos de idade): 2.314.385

* Trabalhadores da saúde: 453.057

* Puérperas (até 45 dias após o parto): 14.915

* Professores dos ensinos básico e superior: 153.385

* Povos indígenas: 41.091

* Pessoas em situação de rua: 4.128

* Profissionais das forças de segurança e de salvamento: 28.178

* Profissionais das Forças Armadas: 38.899

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade): 665.072

* Pessoas com deficiência permanente: 464.668

* Caminhoneiros: 128.564

* Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso): 29.034

* Trabalhadores portuários: 4.051

* Trabalhadores dos Correios: 5.347

* Funcionários do sistema de privação de liberdade: 6.745

* População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos): 34.948

* Total: 5.324.874

A meta é vacinar 90% das gestantes, crianças e idosos. Para os demais grupos que serão vacinados na estratégia especial, não é estipulado uma meta, visto que o número de pessoas é um valor estimado. Apesar da vacina passar a ficar disponível durante todo o ano nas unidades de saúde, a recomendação é que a população alvo busque se vacinar o quanto antes, preferencialmente antes do inverno, época de maior transmissibilidade de vírus respiratórios.

Número de doses da vacina contra a gripe para as Regionais (primeiro lote):

1ª CRS (sede Porto Alegre – 66 municípios): 86.460

2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 7.150

3ª CRS (sede Pelotas – 21 municípios): 28.080

4ª CRS (sede Santa Maria – 33 municípios): 19.580

5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 34.440

6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 21.960

7ª CRS (sede Bagé – seis municípios): 6.220

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 6.960

9ª CRS (sede Cruz Alta – 12 municípios): 4.590

10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 15.000

11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 8.030

12ª CRS (sede Santo Ângelo – 24 municípios): 10.040

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 11.270

14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 7.570

15ª CRS (sede Palmeira das Missões – 26 municípios): 5.970

16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 10.720

17ª CRS (sede Ijuí – 20 municípios): 7.630

18ª CRS (sede Osório – 23 municípios): 13.730

SMS Porto Alegre: 50.600

