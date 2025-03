Cultura Hotel de Porto Alegre expõe pinturas inéditas do artista e professor Eduardo Vieira da Cunha

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mostra tem abertura marcada para as 18h de quarta-feira (2), em programação paralela à 14ª Bienal do Mercosul. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (HPM) hospedará de 2 a 30 de abril (14h-18h) a exposição “Pintura à Deriva”, com mais de 20 telas inéditas do renomado artista plástico gaúcho Eduardo Vieira da Cunha. A mostra tem abertura às 18h de quarta-feira (2) e visitação de segunda a sexta-feira (10h-18h), com entrada franca. Endereço: Largo João Amorim de Albuquerque nº 72, próximo ao Theatro São Pedro.

O evento está integrado à segunda edição do projeto “Portas para a Arte”, promovido em uma série de espaços alternativos durante a 14ª Bienal do Mercosul (27 de março a 1º de junho). Além da exposição, o HPM promoverá nas quartas-feiras de 9 e 30 de abril (17h) a sua já tradicional “Roda de Cultura”, com a presença de Eduardo Vieira da Cunha para um bate-papo. Reservas pelo whatsapp (51) 9859-55690.

Pintor, desenhista, fotógrafo, escultor, gravador, pesquisador, museólogo e ex-professor do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de 1985 a 2024, Vieira da Cunha não realiza uma exposição individual desde 2022. Esse hiato é agora quebrado por 25 trabalhos de diferentes formatos e todos em acrílico sobre tela, produzidos desde o ano passado e que incluem ilustrações sob encomenda para o livro “Por que Ler os Clássicos?”, do jurista e escritor Daniel Mitidiero.

“Eu me aposentei da atividade docente em maio do ano passado, bem na época da enchente, de modo que a combinação de maior tempo livre e isolamento forçado acabou permitindo que eu me dedicasse à pintura em tempo integral em meu ateliê, na avenida Independência”, conta o artista de 69 anos – 51 de carreira. Em breve, ele retomará a atividade acadêmica como professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS.

Espaço cultural HPM

Inaugurado como imóvel residencial no final da década de 1920, o palacete do Largo João Amorim de Albuquerque nº 72 abriga há quase 50 anos o Hotel Praça da Matriz. O empreendimento passou por ampla revitalização e, sob o comando da família Patrício desde 2014, hospeda anônimos e famosos, além de abrigar o Espaço Cultural HPM. No foco estão exposições, saraus, lançamentos de livros e outros eventos, em parceria com a empresa Práxis Gestão de Projetos.

A origem do imóvel remonta a Luiz Alves de Castro (1884-1965), o “Capitão Lulu”, dono do cabaré-cassino “Clube dos Caçadores”, instalado de 1914 a 1938 na rua Andrade Neves (a poucas quadras dali) e enaltecido por cronistas e escritores como Erico Verissimo. A fortuna amealhada pelo empresário com a atividade ainda bancou, na mesma época, a construção do imponente edifício que hoje sedia o Espaço Cultural Força e Luz (Rua da Praia).

Contratado por Lulu, o engenheiro e arquiteto teuto-gaúcho Alfred Haasler projetou quatro andares com subsolo, pátio interno e dois diferenciais naquele tempo: garagem e sistema francês para calefação de água, tudo em estilo eclético, com mármores, azulejos e outros materiais importados. O conjunto está inventariado como de interesse histórico pelo Município e contemplado com o programa Monumenta, permitindo a recuperação de fachada, cobertura e estrutura elétrica.

O proprietário não teve muito tempo para aproveitar tamanho requinte, pois migrou no início da década de 1930 para o Rio de Janeiro, ampliando atividades (foi sócio do Cassino da Urca e dono de diversos empreendimentos). Com o decreto federal que em 1946 proibiu os jogos-de-azar, Lulu se desfez do seu patrimônio em Porto Alegre. O palacete junto à Praça da Matriz – até então alugado a terceiros – trocou de mãos até ser adquirido em 1949 por um comerciante cuja nora, Ilita Patrício, mantém hoje o estabelecimento hoteleiro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura

https://www.osul.com.br/hotel-de-porto-alegre-expoe-pinturas-ineditas-do-artista-e-professor-eduardo-vieira-da-cunha/

Hotel de Porto Alegre expõe pinturas inéditas do artista e professor Eduardo Vieira da Cunha

2025-03-26