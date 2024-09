Rio Grande do Sul Começam os pagamentos do programa “Bolsa Atleta RS”

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Governo gaúcho entregou os primeiros cartões do benefício nesta semana. (Foto: Freepik)

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) do Rio Grande do Sul entregou nesta semana os primeiros cartões beneficiários do programa “Bolsa-Atleta RS”, que concede auxílio financeiro competidores e técnicos que representam o Estado em competições esportivas. São três segmentos contemplados: Educacional (190 beneficiados), Rendimento (228) e Olímpico ou Paralímpico (10), totalizando assim 428 pagamentos.

O valor é retroativo a março deste ano, ou seja, o primeiro repasse será em parcela única e que abrange todos os meses desde então. De outubro em diante, os depósitos serão mensais.

Serão depositados mais de R$ 454,7 mil por mês, por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (Feie), totalizando até o fim do ano um investimento de mais de R$ 4,5 milhões nas bolsas. Conforme a categoria, cada esportista recebe os seguintes valores:

– Educacional (R$ 500).

– Técnico (R$ 500).

– Educacional Paradesporto (R$ 625).

– Rendimento Nacional (R$ 1.000).

– Rendimento Nacional Paradesporto (R$ 1.250).

– Rendimento Internacional (R$ 2.000).

– Rendimento Internacional Paradesporto (R$ 2.500).

– Olímpico ou Paralímpico (R$ 5.000).

“Segue o Jogo”

Também foram entregues os primeiros kits esportivos da segunda edição do programa “Segue o Jogo”, realizado em parceria com a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS). O objetivo é mapear e renovar materiais e equipamentos de projetos esportivos voluntários de base comunitária sediados em solo gaúcho.

Nesta segunda fase, foram contemplados 1.889 projetos, divididos nas categorias Agente Esportivo e Coletivos, envolvendo 135 municípios. O programa prevê o investimento total de R$ 7,1 milhões. Desta vez, houve 3.748 inscrições, superando todas as marcas da primeira edição em relação a inscritos, contemplados e valor total investido.

Com a palavra…

A entrega foi realizada em cerimônia no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Dentre as autoridades estaduais, compareceram o governador Eduardo Leite e do titular da Secretaria do Esporte e Lazer, o ex-goleiro gremista e deputado Danrlei de Deus.

Leite se manifestou: “Devemos ter políticas continuadas para o esporte. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul tem investido nessa área. Recriamos a SEL, desenvolvemos novas políticas públicas e damos agora mais alguns passos com programas como o ‘Bolsa Atleta RS’. Apostamos muito no esporte como ferramenta que promove comunidades com melhor qualidade de vida, mais segurança e um futuro melhor para crianças e adolescentes”.

Danrlei emendou: “A criação de uma secretaria exclusiva do setor fez toda a diferença para que pudéssemos desenvolver esses projetos. São políticas de incentivo para atletas que estão começando e também para aqueles que já conquistam medalhas. Tenho certeza que é desses projetos que sairão muitos futuros campeões olímpicos e paralímpicos”.

(Marcello Campos)

