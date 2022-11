Rio Grande do Sul Governo gaúcho instala gabinete de crise para monitorar bloqueios em estradas no Estado

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Grupo tem como objetivo monitorar e gerenciar a situação das estradas. Neste primeiro momento, buscará a desobstrução das vias com diálogo e negociação Foto: Nabor Goulart/Secom Grupo tem como objetivo monitorar e gerenciar a situação das estradas. Neste primeiro momento, buscará a desobstrução das vias com diálogo e negociação. (Foto: Nabor Goulart/Secom) Foto: Nabor Goulart/Secom

Foi instalada no fim da tarde desta segunda-feira (31/10), por meio de decreto do governador Ranolfo Vieira Júnior, um gabinete de crise para gerenciar a situação dos protestos que ocorrem com bloqueios de estradas estaduais e federais no Rio Grande do Sul. Uma primeira reunião para organizar a composição do grupo foi realizada no Palácio Piratini.

O gabinete será composto, por parte do Estado, pela Secretaria da Segurança Pública e suas vinculadas (Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito); Secretaria de Logística e Transportes; Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem; Procuradoria-Geral do Estado; Casa Civil e Defesa Civil Estadual.

“O gabinete tem como objetivo monitorar e gerenciar a situação. Neste primeiro momento estamos fazendo a desobstrução das vias com diálogo e negociação, de forma pacífica, para proteger a sociedade e evitar maiores prejuízos”, disse o governador.

Também foram convidados a compor o grupo o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal; a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Brigada Militar

O secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, disse que as forças de segurança do Estado já estão atuando nas rodovias do RS. “A Brigada Militar passou o dia interagindo em vários pontos de mobilização das rodovias estaduais. Na maioria dos pontos, com a negociação, houve um recuo e uma sensibilização do movimento e a permissão de passagem dos veículos, sendo mantidas interdições parciais ou liberações de 10 em 10 minutos. Nas rodovias federais, estamos monitorando o movimento e analisando as possibilidades de atuação ao lado da Polícia Rodoviária Federal”, esclareceu.

A primeira reunião oficial do gabinete vai ocorrer na manhã desta terça-feira (1/11), no Centro Administrativo Fernando Ferrari, para atualização da situação e definição de novas ações. Uma primeira reunião para organizar a composição do grupo foi realizada no Palácio Piratini.

PRF

Na noite desta segunda-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul, por intermédio da Advocacia Geral da União, obteve decisão da Justiça Federal concedendo liminar determinando a liberação das rodovias federais interditadas por pessoas e veículos de carga, sendo obrigatório o imediato cumprimento por parte dos manifestantes.

A decisão prevê multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica participante, sendo automaticamente duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal.

A PRF notificará os participantes da decisão. A corporação está tomando as medidas necessárias para garantir a mobilidade nas rodovias federais do Rio Grande do Sul.

