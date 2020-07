Rio Grande do Sul Governo do RS investe em projeto para a produção de ventiladores pulmonares

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre UFRGS, Unisinos, Feevale e PUCRS Foto: Divulgação/SES A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre UFRGS, Unisinos, Feevale e PUCRS. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O projeto Rede Colaborativa para o Desenvolvimento de Ventiladores para o tratamento da Covid-19 foi selecionado no edital de apoio ao enfrentamento da doença da SICT (Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS).

A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre UFRGS, Unisinos, Feevale e PUCRS, no contexto dos seus parques tecnológicos: Parque Zenit Tecnosinos, Feevale Techpark e Tecnopuc, respectivamente. O objetivo é construir soluções tecnológicas de maneira colaborativa, otimizando o desenvolvimento a partir de recursos existentes em cada uma das instituições.

Segundo o secretário da SICT, Luís Lamb, o propósito do edital é promover e fomentar soluções tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento de produtos, serviços e/ou processos que auxiliem no combate à pandemia, baseados em tecnologias ofertadas nos ambientes de inovação estaduais das oito regiões do programa Inova RS.

“A iniciativa propõe a construção de uma agenda comum entre os atores dos ecossistemas de inovação em várias regiões do Rio Grande do Sul”, explicou.

As quatro universidades integram o Comitê da Região Metropolitana e Litoral Norte no âmbito do InovaRS. Por ser de produção nacional, trará redução de custo do equipamento. Além disso, sua tecnologia possibilita que o paciente não fique completamente sedado. As quatro universidades que compõem o projeto propõem um consórcio para acelerar esforços e gerar sinergias na avaliação e o desenvolvimento de soluções simplificadas para respiradores. A união de esforços permite que sejam agregadas as competências das equipes de pesquisa, das startups e dos gestores das quatro instituições.

