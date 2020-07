Bem-Estar Obesidade e coronavírus: uma combinação perigosa

16 de julho de 2020

Atualmente, a obesidade atinge um em cada cinco brasileiros

Muito se fala nos fatores de risco para a Covid-19: diabetes, cardiopatias, complicações respiratórias, hipertensão, entre outros. Mas a obesidade ainda aparece pouco em informativos a respeito da doença que assola o planeta.

A obesidade é uma das condições elencadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como comorbidade para a piora dos sintomas de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Uma pesquisa feita com 124 pessoas no Instituto Lille Pasteur, da França, mostrou que 47,6% dos infectados pelo Sars-Cov-2 que estavam internados eram obesos. Ainda foi constatado que 68,6% do total precisou de ventilação mecânica, e a proporção foi maior entre os obesos graves.

Outro dado importante vem do Ministério da Saúde brasileiro: a obesidade é o principal fator de risco para pessoas com menos de 60 anos infectadas com o novo coronavírus. O índice preocupa médicos e especialistas, já que mais da metade da população está acima do peso.

Atualmente, a obesidade atinge um em cada cinco brasileiros. Segundo o coordenador do Centro de Tratamento da Obesidade e Cirurgia Metabólica do Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, Dr. Renato Souza, "a obesidade é uma doença crônica que causa inflamação, o que acaba por dificultar a resposta imunológica dos pacientes acima do peso".

Nesta semana, um estudo da Unicamp apontou que o Sars CoV-2 é capaz de infectar o tecido adiposo, e que essa seria uma das razões de casos graves em obesos e idosos. Todas as pessoas têm células adiposas (de gordura) espalhadas por todo o corpo, porém obesos as têm em maior quantidade e tamanho. A hipótese dos pesquisadores é a de que o tecido adiposo serviria como um reservatório para o coronavírus. Com mais e maiores células adiposas, pessoas obesas tenderiam a apresentar uma carga viral mais alta. É importante ressaltar que o estudo ainda não foi publicado e deverá ser ampliado pelos pesquisadores.

De acordo com dados do governo do RS, aproximadamente um em cada dez óbitos por Covid-19 tem a obesidade como fator agravante – índice mais alto do que fatores como a asma, por exemplo. “A obesidade traz consigo uma série de condições que também são comorbidades para a doença, o que a torna ainda mais traiçoeira e perigosa aos seus portadores”, alerta Souza.

